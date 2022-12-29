和運門市導入TOYOTA TOWN ACE廂型車
滿足顧客商務與乘用等多元用途，和運門市導入TOYOTA TOWN ACE廂型車春節和運門市首發登場，為滿足不同背景消費者更多元的用車需求，在今年討論熱度超高的話題小商車TOYOTA TOWN ACE廂型車正式上市後，和運租車今日宣布將於2023年農曆春節期間在門市搶先導入，持續壯大服務車隊的規模。
和運租車表示，秉持「顧客為先」的服務精神，總是將客戶的需求或期望擺第一，讓民眾搶在新車上市後第一時間，就能在全台和運租車門市預約體驗，提供民眾春節連假期間更多元、靈活的用車選擇；此外，針對TOWN ACE廂型車新車首發，推出春節期間長天期用車優惠。
和運租車在今年7月初才將TOYOTA TOWN ACE王牌貨卡導入門市，實惠的租金與絕佳的載貨力，獲得顧客廣大迴響，替許多頭家的生意加分。這次新車款限量推出，目前已開放預約，民眾可透過電話或門市臨櫃搶先預訂，於春節率先體驗這款超能載、金舒適的客貨二用廂型商用車魅力。
2023年農曆春節期間搶先在門市導入TOWN ACE廂型車，並預告將採用雪貂白自排五人座的車型，便利顧客可以盡情感受這輛乘用、商用都好用的年度話題車款。搭載拉桿式快速收折設計的5/5分離後排座椅，讓車室空間可依照用車需求輕鬆變化，滿足載人或搬貨多種用途；同時，大面積擋風玻璃、拖桿式彈簧懸吊以及後排風扇，也都提供多人租車出行時的乘坐舒適度。
TOWN ACE廂型車可同時滿足一般民眾多人出遊，三五好友外出野餐，年節期間家人團聚，或是春假經商的頭家朋友們載貨等情境。現正開放春節3日以上預約用車，同時搭配春節長天期用車優惠，租滿3日95折；租5日享租車9折與安心服務8折優惠，租用第6天起，單日可享65折超低特惠，租期越久省越多。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言