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和運門市導入TOYOTA TOWN ACE廂型車

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
TOWN ACE 廂型車載貨、載人都便利，春節期間和運門市租車再享優惠。業者提供
TOWN ACE 廂型車載貨、載人都便利，春節期間和運門市租車再享優惠。業者提供

滿足顧客商務與乘用等多元用途，和運門市導入TOYOTA TOWN ACE廂型車春節和運門市首發登場，為滿足不同背景消費者更多元的用車需求，在今年討論熱度超高的話題小商車TOYOTA TOWN ACE廂型車正式上市後，和運租車今日宣布將於2023年農曆春節期間在門市搶先導入，持續壯大服務車隊的規模。

和運租車表示，秉持「顧客為先」的服務精神，總是將客戶的需求或期望擺第一，讓民眾搶在新車上市後第一時間，就能在全台和運租車門市預約體驗，提供民眾春節連假期間更多元、靈活的用車選擇；此外，針對TOWN ACE廂型車新車首發，推出春節期間長天期用車優惠。

和運租車在今年7月初才將TOYOTA TOWN ACE王牌貨卡導入門市，實惠的租金與絕佳的載貨力，獲得顧客廣大迴響，替許多頭家的生意加分。這次新車款限量推出，目前已開放預約，民眾可透過電話或門市臨櫃搶先預訂，於春節率先體驗這款超能載、金舒適的客貨二用廂型商用車魅力。

2023年農曆春節期間搶先在門市導入TOWN ACE廂型車，並預告將採用雪貂白自排五人座的車型，便利顧客可以盡情感受這輛乘用、商用都好用的年度話題車款。搭載拉桿式快速收折設計的5/5分離後排座椅，讓車室空間可依照用車需求輕鬆變化，滿足載人或搬貨多種用途；同時，大面積擋風玻璃、拖桿式彈簧懸吊以及後排風扇，也都提供多人租車出行時的乘坐舒適度。

TOWN ACE廂型車可同時滿足一般民眾多人出遊，三五好友外出野餐，年節期間家人團聚，或是春假經商的頭家朋友們載貨等情境。現正開放春節3日以上預約用車，同時搭配春節長天期用車優惠，租滿3日95折；租5日享租車9折與安心服務8折優惠，租用第6天起，單日可享65折超低特惠，租期越久省越多。

TOYOTA TOWN ACE廂型車春節和運門市首發登場，滿足顧客商務與乘用等多元用途。業者提供
TOYOTA TOWN ACE廂型車春節和運門市首發登場，滿足顧客商務與乘用等多元用途。業者提供

春節 新車 野餐

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和運門市導入TOYOTA TOWN ACE廂型車 春節租車再享長天期優惠

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