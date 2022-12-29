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7-ELEVEN迎跨年 全新「OPEN!行動購物車2.0」台北登場

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
7-ELEVEN全新「OPEN!行動購物車2.0」大台北登場。圖/7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新「OPEN!行動購物車2.0」大台北登場。圖/7-ELEVEN提供

倒數2天迎接2023！解封後的首場跨年、開放海外旅客入境，預估人潮將較往年熱絡，其中台北市信義區是跨年的一級戰區，據統計往年跨年夜當天台北捷運運量都會超過200萬人次。7-ELEVEN表示，應援百萬人潮，跨年當日於信義商圈門市備貨超過5倍、動員超過8倍人力，更首度將「OPEN!行動購物車」進駐信義區，全新設計、容量翻倍的「OPEN!行動購物車2.0」也同步於台北跨年限定登場。

7-ELEVEN瞄準信義區跨年百萬人潮，於商圈內門市加強備貨與動員人力，更出動8個店外販售攤位，因應北部低溫跨年夜，店外販售攤位現場強化「暖」系列商品，加強備貨多種溫暖食飲，如熱罐、熱狗、所長茶葉蛋、熱壓吐司、杯裝咖啡等，今年特別增加「星級饗宴-滷味」新結構。

「OPEN!行動購物車」去年曾到花蓮陪伴民眾共同跨年頗受好評，為迎接2023，特別進駐跨年的一級戰區信義商圈，7-ELEVEN全新設計的「OPEN!行動購物車2.0」也在跨年夜首度於信義商圈初登場，車廂外型有OPEN!家族七個角色齊聚化身店員為顧客服務，內裝容納陳列空間較「OPEN!行動購物車」增加2.5倍、超過百款商品，設置冷藏、冷凍、常溫三種溫層確保商品新鮮，除了提供CITY系列飲品、啤酒、鮮食、冷凍品、常溫與冷藏飲料、零食及保暖用品等，宛如行動式的小型門市，方便民眾隨買即食，還可拍照打卡，創造新一波話題十足的跨年新體驗。

為吸引嚐鮮客，「OPEN!行動購物車」與「OPEN!行動購物車2.0」也規劃7-ELEVEN近期CITY系列熱門飲品限量販售，遊逛商圈即可輕鬆購入溫暖熱飲！OPEN!行動購物車限量販售「GODIVA喜馬拉雅粉紅鹽熱巧克力」，還隨機贈送喜馬拉雅粉紅鹽設計杯杯塞、經典粉紅小貨車杯塞(兩款隨機)；而OPEN!行動購物車2.0限量販售「精品微醺酒香拿鐵組合」，CITY PRIMA首度跨界聯名國際精品烈酒品牌「軒尼詩（HENNESSY），含軒尼詩V.S.O.P迷你酒（50ml）乙瓶與CITY PRIMA熱精品拿鐵乙杯。

跨年 行動購物

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