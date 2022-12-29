大陸建設逆風搶市 推小坪數壓低總價「每周成交2-3戶」

今年下半年房市一片冷清，不過有建案看準剛性需求，反而逆勢熱銷。欣陸投控旗下大陸建設，日前在新北市新店區推出新案「耑美」，更首度將坪數縮小至14坪，總價壓在800萬元內，吸引到不少年輕族群、首購族，目前每周平均成交2-3戶，且小坪數已售完。

房仲指出，大陸建設一向以高端住宅聞名，此次難得推出小坪數住宅，等於可以相對親民價入手品牌建商的案子，才會在房市冷清中成為熱銷的建案，另一方面，也顯示出具備低總價、符合剛性需求產品及品牌力都將成未來購屋關鍵指標。

大陸建設表示，「耑美」規劃興建地上4層、地下2層，共64戶，與地主合建，大陸建設可分回總銷約8億元，主力坪數落在23-53坪，開價約在每坪55~60萬元間，主力銷售的戶別總價為1500-2500萬元間，目前成交價約在每坪53-57萬元，特別的是，該案每一戶規劃的空間設計都不同，並由郭旭原聯合建築師事務所責全案規劃，由大陸工程負責營建。

銷售團隊指出，大陸建設此次瞄準首購以及在地換屋客層，規劃中小坪數適合年輕夫妻、換屋族群，其中總價不到千萬的14坪、23坪規劃已銷售一空，目前最小坪數僅剩36坪，可售戶數不到20戶。另，目前來看房的客戶以在地客層以及北漂年輕家庭居多；除了地緣性考量外，將現有房租租金轉為房貸，進而能擁有自己的家，也是目前多數已購客戶的回饋。

大陸建設指出，雖然今年房市受到不少利空因素，買氣降溫，但觀察北部市場，還是有不少換屋、首購的剛性需求，未來推案也會依據市場需求做調整，推出符合市場的建案。