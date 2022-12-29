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Global Mall明年會員人數將衝150萬 業績挑戰成長15%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
Global Mall春節檔期《玉兔迎春賀新年》將於2023年1月3日至2月5日展開，以「跟著環球一起環遊世界」為主軸。圖/記者嚴雅芳攝影
Global Mall春節檔期《玉兔迎春賀新年》將於2023年1月3日至2月5日展開，以「跟著環球一起環遊世界」為主軸。圖/記者嚴雅芳攝影

冠德（2520）轉投資的Global Mall今年在虛實整合服務的帶動及隨著疫情趨緩，整體業績快速回升，較2021年同期成長近30%，會員數及業績更逐年快速增長，2022年達100萬會員數里程碑。展望2023年，Global Mall主管表示，業績目標挑戰成長15%，會員人數挑戰150萬，成長五成。另在電商上也會持續著墨，像是和實體店互補的商品化妝品、香水、大型家電、類精品等在線上皆有販售，也會持續擴增商品總類。

Global Mall主管表示，依據近三年來之統計，會員消費業績的成長幅度更甚於整體業績成長的2倍，顯示會員居營運成長關鍵性與日俱增，旗下的中和店和屏東店會員占比皆高達五到六成，業績居前段班。迎接2023年，儘管疫情趨於日常化，但也改變大眾生活及消費行為，Global Mall將啟動大躍進計畫，從整合、精準及擴展三管齊下，包括積極拓展線上線下渠道串聯、全面化發展數位新零售智慧服務、會員經營再升級且深化服務，開創全新零售模式，搶佔心占率。

迎接疫情解封的第一個春節，加上春節10天連假，勢必帶動返鄉拜年、國內外旅遊熱潮，消費買氣熱度也隨之持續提升，Global Mall春節檔期《玉兔迎春賀新年》將於2023年1月3日至2月5日展開，以「跟著環球一起環遊世界」為主軸，特別祭出三大獨家好康，力推點數回饋全面化、福袋加碼抽環遊世界旅遊行程、點數放大兌玩遍陸海空，回饋力道加量加倍，讓會員享有尊寵感。

新春必買的福袋，Global Mall今年全台八店共計推出近2,000個「錢兔似錦樂享福袋」，以跨品牌多元主題、多重抽獎好康、福袋大獎加碼為主軸，讓消費者可以選擇喜愛的主題福袋，還能避免踩雷，主要價格分為688元、999元，福袋總價值超過500萬元，獎項總價值對比去年增加近一倍，

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