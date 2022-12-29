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億光文化基金會簡文秀急呼關懷弱勢 「寒冬送暖」

經濟日報／ 記者張瑞益／台北即時報導
億光董事長葉寅夫（右）及其夫人 聲樂家簡文秀（左）常積極參與國內慈善活動。（億光／提供）
億光董事長葉寅夫（右）及其夫人 聲樂家簡文秀（左）常積極參與國內慈善活動。（億光／提供）

每年在歲末年終前都會捐助社福團體的億光文化基金會，今年還是跟往年一樣，在近日捐贈200萬元給全台各地急需幫助的社福團體，國內聲樂家簡文秀也呼籲，希望國內企業能對更多社福團體伸出援手，將更多資源散布到更多求助無援的角落，善盡社會企業責任。

簡文秀特別提到，在COVID-19疫情衝擊下，百工百業蕭條不振，加上今年冬天更是創下歷史寒冷與低溫，許多社福團體接受幫助一年比一年少，有的甚至面臨斷炊的窘境，真的急需更多的善款給予幫助。

今年億光文化基金會特別選出18個團體，包括台灣脊柱側彎關懷協會、臺大兒童醫院癲癇整合治療團隊、天使心家族社會福利基金會、桃園市藍迪基金會、南投縣弱勢家庭關懷福利協會、博幼社會福利基金會、愛維養護中心、心燈啟智教養院、育成社會福利基金會、台東基督教醫院偏鄉日照建置計畫、天主教瑞復益智中心、財團法人幼幼社會福利慈善基金會、台師大管樂隊寒假巡演訓練基金、中華民國書學會、民視「臺灣的聲音」音樂會、切膚之愛社福基金會、福和愛心關懷協會以及繁榮社會企業「福袋」計畫等。

簡文秀表示，在年節將近之時，希望能拋磚引玉邀約更多善心人士「有錢出錢、有力出力」攜手種福田，或者利用年假至這些團體探視他們及傳遞滿滿的關懷與溫暖。

社會企業 億光 台師大

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