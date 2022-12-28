四大年節商機出籠 王品、瓦城訂單滿到第1季

餐飲業四大年節商機出籠，王品（2727）、瓦城、漢來美食等從「跨年、尾牙、過年、春酒」爆滿到第1季，四大年節商機湧出，加上政府明年可能普發1萬元現金加持下，餐飲業者訂位電話接不完。同時看好疫後商機，各大餐飲集團也已啟動明年展店計畫，可望為業績帶來強勁動能。

王品表示，節慶商機對餐飲業的影響顯著，以上一檔聖誕檔期來看，整體較上周末成長一成，旗下的「王品牛排」、「最肉」單日業績更是較平日翻了近三倍。而隨著時序進入年底，目前跨年檔期訂位各品牌皆已達八成滿，其中，「西堤牛排」訂位已達九成。

王品近日也開始開放春節期間訂位，今年春假長達十天，公司表示，根據往年經驗，包括「陶板屋」、「西堤牛排」春節皆會滿訂，主要是口味較符合全家大小，另外，適合享用團圓飯的中餐品牌也是一位難求，目前「享鴨」初二幾乎全滿、初三也已達7成滿。走出疫情低谷，王品也已計畫2023年在台灣目標新增50家店，其中將以鍋類及鐵板燒品牌為主。

瓦城也說，今年聖誕檔期業績明顯成長，主要是各大百貨湧現人潮，集團旗下位於百貨的各品牌門店來客數顯著提升，以品牌瓦城為例，聖誕節當天業績平均成長約3成，有單店最高甚至成長近8成。而迎接接下來的跨年、尾牙與春節，訂位皆明顯成長，尤其主力品牌「瓦城」為年末聚餐首選，訂席量較去年大幅提升達四成，此外，年菜銷售也十分熱絡。瓦城並預計2023年將再新增20個據點。

漢來美食迎接五大節慶商機，接單業績也拉出長紅，公司主管表示，用一個字形容就是「滿」，目前除夕大團圓圍爐宴已全滿，海港、名人坊、中餐的包廂幾乎也已客滿，加上今年圍爐桌菜價格調漲，6人席從13,999元調到14,999元、12人席從26,999元調到27,999元，調幅達3-7%，增添業績動能。值得一提的是，近期婚宴市場明顯回升，初七、初八已有喜宴訂單，讓整體業績錦上添花。看好疫後餐飲需求大復甦，漢來美食也計畫2023年再開8家新店。