大陸鎳板資源缺？鎳價強勢表態

大陸解封，提振市場情緒，加上對岸鎳資源緊缺，28日滬鎳上漲2.8%，收每公噸人民幣22萬8,250元，同時，倫鎳在因聖誕假期連休兩天後，28日盤中一度大漲5.96%，最高價來到每公噸3萬1,470美元。凡此，都讓國內鎳礦概念股華新（1605）近日屢受關注，28日又躍登上市個股成交量第1名。

據外媒報導，大陸疫情全面開放，加上菲律賓鎳礦運送量下滑，讓大陸11月鎳礦進口量下降，對鎳價有推升作用。另，今年前11月，全球房地產利多政策出台近千條，提振鋼材市場，受出口和節前備貨需求支撐，大陸鎳板資源緊缺助漲鎳價；加上鎳鐵價格上漲，低庫存持續去化背景下，滬鎳偏強震盪。

隨著鎳價、銅價反彈回升，華新在電線電纜、不銹鋼、資源事業的多元投資布局，有望逐漸發酵。法人指出，在大陸解封經濟重啟後，不銹鋼需求回溫，有助於後續鎳價走勢，在鎳下游應用中，未來成長最大的是電池，對長線鎳價也有支撐，加上公共工程建設、強韌電網計畫也使得電線電纜需求穩健，整體而言，華新三大事業體各擁成長動能，明年營收有望向上攀升，挑戰新高。

資源事業方面，華新受惠鎳價回升，第4季獲利預期可回到第2季正常水準。此外，華新看準電動車趨勢，向上布局電動車電池所需的原物料鎳，近一年來在鎳礦布局完整，已臻成熟階段，也成為明年起的最大亮點，其投資印尼旭日、緯創兩公司，並建置冰鎳廠，兩者年產能各達5.5萬噸，別預計明年第1季、2024年第1季量產。預計量產後，華新可按持股比例掌控產能，包括鎳生鐵及冰鎳產能，年產能可提升至8.4萬噸鎳金屬。