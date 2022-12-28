小確幸！北市非現金繳納路邊停車費優惠延長至明年底

台北市停車管理工程處表示，為推動智慧城市及配合本府無紙化、非現金交易政策，停管處將自2023年1月1日起至2023年12月31日止，繼續推動「使用手機智慧支付繳路邊停車費享九五折優惠」及「路邊機車無紙化開單」服務，為增加無紙化開單既有用戶使用習慣，車主完成註冊且以非現金繳納停車費，可享每筆停車費折5元優惠（僅註冊無優惠）。

停管處說，智慧支付繳納本市路邊停車費功能自2018年推出至今，使用率已達37.32%，已逐漸養成民眾使用習慣並吸引新用戶持續加入，使用智慧繳費就不用擔心停車單遺失或重複繳費，停管處網站(https://parkingfee.pma.gov.taipei/Receipt/QueryPaidResource)亦提供三個月內收據列印服務，讓民眾智慧化管理停車繳費單。

另外，路邊機車無紙化開單政策自2022年7月1日起實施以來反應良好，目前綁定人數已達7萬餘人次，使用率約17%，成效良好，停管處將持續推廣，減少停車單據開立。民眾可於停車查詢一站式網站（網址：https://parkingfee.pma.gov.taipei/或本處首頁相關網站可連結），依流程完成車主註冊，於翌日生效後，機車停於路邊收費停車格將改為簡訊通知，民眾透過pay.taipei或銀行電信業代扣繳就可享停車費優惠，請民眾多加利用。