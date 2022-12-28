快訊

打炒房前快跑？于美人時機掌握精準 兩次賣豪宅都增值

升升不息…北台灣近8500戶拿房子借錢 未來壓力恐爆表

海軍陸戰士官鑑測遭炸傷 傷情曝光仍未出手術房

小確幸！北市非現金繳納路邊停車費優惠延長至明年底

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導

台北市停車管理工程處表示，為推動智慧城市及配合本府無紙化、非現金交易政策，停管處將自2023年1月1日起至2023年12月31日止，繼續推動「使用手機智慧支付繳路邊停車費享九五折優惠」及「路邊機車無紙化開單」服務，為增加無紙化開單既有用戶使用習慣，車主完成註冊且以非現金繳納停車費，可享每筆停車費折5元優惠（僅註冊無優惠）。

停管處說，智慧支付繳納本市路邊停車費功能自2018年推出至今，使用率已達37.32%，已逐漸養成民眾使用習慣並吸引新用戶持續加入，使用智慧繳費就不用擔心停車單遺失或重複繳費，停管處網站(https://parkingfee.pma.gov.taipei/Receipt/QueryPaidResource)亦提供三個月內收據列印服務，讓民眾智慧化管理停車繳費單。

另外，路邊機車無紙化開單政策自2022年7月1日起實施以來反應良好，目前綁定人數已達7萬餘人次，使用率約17%，成效良好，停管處將持續推廣，減少停車單據開立。民眾可於停車查詢一站式網站（網址：https://parkingfee.pma.gov.taipei/或本處首頁相關網站可連結），依流程完成車主註冊，於翌日生效後，機車停於路邊收費停車格將改為簡訊通知，民眾透過pay.taipei或銀行電信業代扣繳就可享停車費優惠，請民眾多加利用。

智慧城市 手機

延伸閱讀

為跨年應援！OKmart「行動超商福袋專車」前進北市信義商圈

北市立委補選 王鴻薇、吳怡農政見發表會1月4日登場

跨年將至 北市觀傳局邀民眾賞煙火後多條路線夜遊台北

備戰農曆新年安全維護 北市警中正一分局開線上協調會

相關新聞

先訂車沒有用！LEXUS元旦後多款車型漲價 最高漲40萬元

成本攀升壓力爆表，因應全球鋼材、車用晶片與車輛製程各項關鍵原料，日本原廠反映已無法完全吸收多重變數及壓力，LEXUS也宣...

後疫情時代加速數位轉型 2023臺灣半導體產值上看5兆

後疫情時代加速數位轉型，推升5G、AI與高效能運算商機，半導體產業持續成為全球注目焦點。工研院「眺望2023產業發展趨勢研討會」半導體場次中，剖析在數位轉型、永續發展與地緣政治等因素下，全球半導體供應鏈重組議題，以及臺灣所扮演的關鍵角色。

百萬心臟手術、肝臟腫瘤切除...毛小孩的神醫療！搶8兆元大餅 寵物醫療商機解密

新北市中和的某處，一個藏身舊公寓騎樓的門診櫃台，乍看並不特別顯眼。但再往裡走，挑高兩層樓高的手術室，外科手術醫師、麻醉師、體外循環師組成團隊，正聚精會神治療病患。

愛爾達編出數百頁「世足聖經」應戰！陳怡君如何讓一日球迷看熱鬧、內行人看門道？

4年前世足賽開踢，瞬間流量讓愛爾達不堪負荷，36小時內忍痛宣布免費收看；4年後的卡達世足賽，愛爾達捲土重來，靠著三招讓收視、訂閱雙開紅盤。

「電動、聯網、自駕」發展趨勢下 把握汽車智慧化、電動化商機

在「電動、聯網、自駕」發展趨勢下，智慧車輛成為新興科技的重要舞台，市場潛力可期。工研院「眺望2023產業發展趨勢研討會」中，剖析全球與臺灣車市展望，在電動車銷量持續創高，全球2023年滲透率將突破2成之際，建議業者可善用國內資通訊、電動車供應鏈優勢，把握車輛智慧化、電動化商機，提前布局新興市場。

台塑為何與日超級電腦龍頭牽手、攻量子運算？故事從30年前董座留學荷蘭說起

石化業龍頭台塑公司（1301）的董事長林健男，本月接連兩次現身量子科技的場合。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。