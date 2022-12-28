不只君悅總座要鋪床！這家五星飯店總監、董事長秘書也要打掃房務

觀光、飯店業人力荒嚴重，「總經理也要去鋪床」成了疫後飯店業奇景。繼先前龍頭晶華（2707）董事長潘思亮透露，飯店業缺工嚴重，「連總經理級的員工都要下去幫忙打掃房間！」君悅總經理陳隆慶也說，「我支援鋪床大半年，這不是開玩笑，飯店業真的超缺人。」除了晶華、君悅，據了解，萬豪酒店的行銷業務總監、董事長秘書等高階主管，在住房高峰時期，因人力不足，同樣都要協助處理房務清潔事宜，顯見飯店業缺人問題嚴峻。

飯店業在疫後出現人力荒，一個人要當兩、三個人用。陳隆慶表示，目前台北君悅人力缺口大概120人左右，餐飲和房務缺口各占一半。不僅高階主管要幫忙協助房務，就連財務部門、工程部門以及行銷業務部門等後勤單位都要提供人力支援。儘管有引進實習生與中高齡員工，仍無法弭平人力缺口。

這樣的現象已蔓延在國內各大飯店集團，潘思亮日前曾說，疫情以來最重創的就是「缺人」，晶華從北到南有500個房務員的人力缺口，缺工率達兩成，假日甚至總經理都要去清房。另外，宴會業務同樣面臨人力不足的情況，晶華甚至推掉了幾千桌的生意。

台北萬豪酒店也表示，自後疫情時代起即面臨嚴重人力短缺與缺工狀況，目前仍有超過100位以上的人力缺口。而造成人力荒的主因包括，房務部門疫情後正職人員與實習生皆大量外流，目前人力每日僅能完成約60間的客房清潔，僅占飯店客房數的12%，且持續流失惡化。在缺工嚴重的情況下，客房清潔成為飯店全館人員齊心協力分工的事務，包括飯店各高層皆輪流備戰全力支援第一線。

雲朗觀光集團也說，集團目前員工人數近2000人，目前整體尚缺五分之一的人力，主要缺工的單位為房務部門與餐飲外場的第一線服務人員，缺工率大約為30%。原內部規劃「正職」與「PT」人力占比為9:1，現階段因人力短缺而調整為7:3，針對缺工最多的單位如房務、餐飲則另外調整約為6:4，來解決人力短缺的影響。

飯店業者分析，造成飯店業缺工嚴重，出現「總經理也要去鋪床」的現象背後主要有兩大原因，一是疫情後經濟市場轉變，科技產業人力需求大增，挖走製造業人力，製造業再挖走旅宿業人才，加上旅遊、旅宿業現已非求職者首選，提高薪資也無法徵到人，求職市場已失衡，整個產業不足以抗衡市場衝擊，勢必要另闢管道補足人力缺口。

其次，疫情因素使得國際商務客大為衰退，國內飯店轉攻國旅市場，但商務客與一般旅客的住房型態有很大的不同。國旅旅客因旅遊特性與習慣，皆為集中時段同進同退，且住房時間長，幾乎都是下午三點入住、隔日12點才退房，使每間客房增加2倍以上的整潔時間，且需瞬間大量人力集中火力才能完成清潔，造成房務人員負擔。