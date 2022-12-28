詹文男 X 張世杰 鬍鬚張的數位轉型

台灣的平民美食種類繁多，「滷肉飯」絕對排名在榜首。提到滷肉飯，直接讓人聯想到「鬍鬚張」。本周『數位轉型學院』院長詹文男，訪問的嘉賓就是鬍鬚張董事長張世杰。

「鬍鬚張」創立於1960年代，可以說是台灣人從小到大的生活美食。創辦人張炎泉先生在民生西路雙連市場對面賣魯肉飯，由於味道好、口味佳、真材實料，好口碑帶來了極佳的生意。張炎泉先生長期忙碌，平均一天只睡三至四小時，忙得連鬍鬚都沒空整理。客人來吃飯都叫他「鬍鬚ㄟ」，有天有客人要發喜帖給他，問他貴姓，才知道他姓張，從此大家都稱他「鬍鬚張」，「鬍鬚張」從此成為滷肉飯的關鍵字。

張世杰表示，「鬍鬚張」的經營從他爸爸開始就非常重視顧客的意見。他們秉持慎選食材、用心烹調的宗旨，一路以來不斷的研究、改進，才能永續的經營到現在。他舉例他哥哥張永昌，因為常常要推攤子，因此非常的瘦，差點不能去當兵。為了當兵，於是故意吃胖才合格，在軍隊生活規律，退役的時候果然有變胖，回來推攤子後又瘦了，於是悟出「移動的盆栽長不大」的概念。因此決定把攤子固定，選擇在寧夏路落腳，成為「鬍鬚張」的創始店和美食總部。

張永昌當兵回來後就一直跟著父親擺攤，攤位進駐到店面後，1988年登記成立公司，張永昌到處去進修，並且和弟弟張世杰開始導入人事、會計、餐管、開發票……等等制度，在僅有一家店的情況下聘請顧問，設立教育中心，為將來擴展分店做準備。

對於分店的構想，完全由教育中心來規劃。引進了工業工程的人才來制定SOP，也把稼動率（Availability／Uptime）帶入生產流程，按照規劃馬上就展了七家店。有了這七家店之後，也把CIS（Corporate Identity System，企業形象識別系統）給建立起來，並完成商標註冊。開到十家後，遇到瓶頸，公司處於上上下下的變動。後來公司買下五股工業區的土地，就把總部移過去，相對的有了固定資產後，流動資金就有些壓力，在幹部的建議下開放加盟。

「當時每天的報表是用手寫後傳真回公司，記帳也是寫在簿子上，人事制度也是土法煉鋼。」當時張世杰就覺得有使命，要把公司資訊化，引進MIS（Management Information System，管理信息系統），在那個DOS的時代，一家賣魯肉飯的公司，已經用IBM 286電腦在做進銷存分析。

公司在IT導入之後，開放加盟，一下子拓展的超快，幾年的時間就有53家加盟店產生，由於發展過快，品質管制無法確切的掌控，許多加盟店考慮成本的問題，沒有遵守總部的安排，私用一些材料，造成品質不一的情況。後來公司在2000年決定停止加盟，原先的加盟店等合約到期後不續約，那段時間還遇到921大地震、金融風暴，總算在危機中解除了加盟的問題，直到目前有68家直營店；有兩家新品牌「京簡康」。日本原來也有兩家分店，但因為Covid-19，隨著美食街關閉，目前剩下一家，但將來會繼續在日本擴店。