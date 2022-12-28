陽明海運慶成立50週年 永續航向美好未來

陽明海運（2609）成立50週年，邀請交通部王國材部長、外交部蔡明彥政務次長、海內外重要合資夥伴、策略聯盟夥伴、客戶、長期供應商與國內金融機構等貴賓，於圓山飯店舉辦週年慶祝酒會，共同見證陽明海運走過半世紀之經營歷程與成就，並期許陽明海運公司永續航行，邁向下一個50年榮景。

本次週年慶酒會，由蔡英文總統透過錄影方式給予陽明海運生日祝福，感謝陽明海運以台灣為根基，為台灣進出口貿易不可或缺之助力，也祝福陽明海運持邁向永續航運之路，為台灣，為全世界承載每一天的美好。

陽明海運董事長鄭貞茂表示，陽明海運從1972年成立以來，從傳統的雜貨、散裝船，到邁入貨櫃運輸提供全球服務，一直在激烈的國際競爭環境中往前邁進，年營運量在2020年突破500萬TEU、營運船隊達95艘、2022年前三季營收更是創下歷史佳績，是50年來不斷累積努力的成果，也奠定未來50年永續發展之良基。

貨櫃航運市場是一個競爭激烈且與全球經貿景氣高度關聯的產業，陽明海運也積極因應全球供應鏈從長鏈到短鏈、淨零減排的壓力做出改變，目前啟動國內首家貨櫃航商LNG雙燃料造船計畫是呼應2050淨零減排的第一步，未來將持續潔淨能源的研究與合作，強化船舶與內部流程的智慧化管理，增進減排成效與營運效率，更將積極推動數位化進程，從產業環境到法規面讓整體貨櫃運輸流程更有效率。改變帶來進步的力量，讓陽明海運更能與時俱進，提供完整的運輸服務以創造競爭的利基，並發揮影響力，以貨櫃運輸為中心，綜整上下游產業為永續發展的網絡，共同實踐淨零碳排與聯合國永續發展之目標。

陽明海運歡慶50週年，除了舉辦酒會邀請所有重要客戶及合作夥伴共襄盛舉外，已於今年度陸續舉辦示範漁港淨灘淨港活動、支持珊瑚復育、集團運動會、內部跳蚤市場義賣等活動，以實際行動持續支持在地海洋環境清理、生物多樣性維持、社區公益參與及鼓勵員工培養運動風氣，希望以公司多元的活動，凝聚集團員工向心力且善盡企業社會責任。