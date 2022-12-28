國泰學童圓夢計畫看見勇氣 連續9年逾3500人受惠

國泰（2882）今年歡慶60周年勉勵同仁一句話「你比你想的勇敢」，透過國泰學童圓夢計畫，國泰看見了一群「勇敢」追夢、圓夢的小小實踐者。今年邁入第九屆的學童圓夢計畫，累計扶植145所國小，逾3,500位學童挑戰目標、完成夢想 。

國泰慈善基金會27日在國泰人壽台北忠孝概念店舉行學童圓夢計畫頒獎暨分享會 ，邀請獲獎圓夢教育家們，分享學童們逐夢的感人歷程。今年圓夢計畫共有21所學校參與，其中圓夢紀錄獎由10個團隊中選出6部令人動容的影片，獲獎團隊分別為台東朗島國小、桃園埔心國小、花蓮鶴岡國小、屏東里港國小、台中大安國小以及宜蘭湖山國小，共發出獎金18萬元。

國泰慈善基金會2013年推動「學童圓夢計畫」以來，每年邀請全台偏遠小學與弱勢學生一起勇敢做夢，共同達到期望達到自我挑戰、團隊合作的目標，並經由專業評審團評選後，國泰給予10-20萬元不等之圓夢金，每年參與的學童們用自己的雙手和團隊力量完成許下的夢想，包括發起減少海洋污染，拯救綠蠵龜；倡導環境保護，宣導無毒農業；學習創新的紅外線巡軌機器人；原民學童追尋祖先遷徙路線挑戰高山等，見證孩子們激發心中潛能，不畏困難和挑戰完成夢想。

最令人感動的是，國泰自2015年起「發揮1+1大於2的加乘效益」，率先與Teach For Taiwan為台灣而教(TFT)合作，用集團力量挹注偏鄉學校優良師資及資源，針對弱勢家庭的孩童賦予社會支援，讓學子們有勇氣實踐夢想。

國泰亦在2020年起進一步開辦「圓夢紀錄獎」，鼓勵以影像留下一幕幕孩子努力奮鬥的足跡，今年６部獲獎作品紀錄著每一個充滿淚水與汗水的勇敢故事，每組獲獎影片獎勵3萬元，透過一部部紀錄影像，見證國小學童們的不服輸、敢挑戰 、愛這片土地的決心。

發揮影響力，用夢想愛地球—花蓮鶴岡國小、屏東里港國小、台中大安國小；國泰慈善基金會總幹事鍾茂季表示，透過圓夢計畫觀察到小學生開始關注永續相關議題，從與生活息息相關的環境開始，展現對家鄉與對環境的愛，從此次紀錄獎獲獎的團隊中即充分表達，分別為對部落的愛-花蓮鶴岡國小、對家鄉的愛-屏東里港國小以及對環境的愛-台中大安國小。

國泰攜手TFT為偏鄉小學挹注資源和教師，其中來自花蓮鶴岡國小全校僅16位阿美族學童，就是在TFT老師楊書菡計畫下，與來自台北三峽的阿美族學童進行文化交流，一圓彼此夢想。

鶴岡的同學運用6年來所學的族學，搭起城市與山裡的交流橋樑，搭工寮、至溪流實現傳統的捕魚工法、煮石頭火鍋及烤肉等，在大自然的薰陶下，不分城市或山裡，阿美族學童們都徜徉在花蓮的自然環境裡，心靈如同回到了母親的懷抱般，溫暖、自在。同學們回饋表示為了前往台北跟都市原住民交流，從老師帶領同學發想分享內容過程中，才發現6年中學習了這麼豐富的內容，這場文化反思是在圓夢計畫中最大的收穫。

跨越障礙的毅力 追夢的心無法被阻擋—桃園埔心國小；位於桃園航空城工程區的桃園埔心國小，因附近居民人口大量外移，校園中弱勢學生比例多達五成，對外爭取資源不易。鼓勵同學參與國泰圓夢計畫的老師李素貞說，心靈的潛能激發及自信心累積這類軟實力的提升，非常不容易爭取到資源和認同，因此當我知道同學們獲得國泰學童圓夢計畫補助時，感動的在車裡大哭，終於有人看見他們的需求了。

埔心國小四季鼓隊更珍惜著得來不易的圓夢資源，把握每分每秒練習及上台演出的機會，從圓夢紀錄片中可以看見鼓隊隊員即使在疫情期間，無法到校集體練鼓 ，仍在家運用隨手可得的物品練習，並錄下練習影片傳給老師，不間斷地練習以提升技巧，即使鼓棒打斷、手瘀青也不放棄打鼓。

孩子們的毅力除了感動老師外，更讓家長刮目相看，進而開始參與鼓隊事務。李老師表示，光靠老師要撐起鼓隊大小事務，常有孤掌難鳴的無力感，但家長的加入與支持，除了讓鼓隊事務運作更順利外，家長們的肯定更強化了孩子們的信心。

有了國泰圓夢計畫的經費挹注，除老舊大鼓被修復煥然一新外，屬於消耗品的鼓棒也獲得補充，李老師現在可以大聲跟孩子們說，努力練，不用怕打斷鼓棒，打斷了老師換一副給你。

勇氣存在靈魂中 不因年紀受限—宜蘭湖山國小、台東朗島國小；至於台東朗島國小及宜蘭湖山國小的圓夢小勇士更展現極致的毅力與耐力，分別完成了海陸空三項挑戰以及200公里的花東縱谷自行車挑戰，在烈日豔陽下，每走一步、每踩一下踏板都是對毅力的考驗，途中學童也很想放棄，但為了自我的目標、為了和同伴一起完成，他們堅持下去，連陪同的家長們也看見孩子們展現的另一面，原來 ，孩子們比大人想像中的更勇敢。