元旦連假往返台北-新竹 三重客運暨新竹客運國道路線有優惠

明年元旦連續假期將至，三重客運暨新竹客運配合交通部公路總局推出全票票價優惠，票價可享約八五折優惠，公路總局為疏解道路交通壅塞，鼓勵民眾搭乘公共運輸，特別於連假前一日提前實施優惠措施，優惠期間自2022年12月30日0時起至2023年01月02日24時止。

民眾可至台北轉運站1樓售票櫃台(因配合轉運站調整位置為16號櫃台)購買優惠票，亦可使用電子票證(悠遊卡、一卡通、愛金卡)於上客月台直接刷卡即可；另外貼心提醒，回數票於優惠期間不退還差額，建議恢復原價後再使用。

除票價優惠外，公路總局於2022年12月30日至2023年1月2日期間提供搭乘國道客運、台鐵及高鐵使用電子票證在十小時內轉乘在地客運可享一段票或基本里程免費之優惠，詳細優惠資訊請至公路總局網站查詢(https://www.thb.gov.tw/)。

三重客運配合政策提升防疫措施，除宣導民眾於防疫期間進入客運車站、搭乘國道客運，全程均應確實配戴口罩且在車內及候車區內維持適當社交距離及鄰座乘客有配戴口罩時可暫時取下口罩飲食，飲食期間不交談，並於飲食完畢須立即戴上口罩，站務人員亦會協助民眾於上車前完成手部消毒。

另於出車前，駕駛員皆確實量測酒精濃度及體溫，進行健康管理外，在車輛清潔消毒，除發車前或收班後實施，並於營運期間內加強清潔消毒乘客接觸設備，預防病毒傳染，讓民眾安心搭乘大眾運輸工具。

為因應疫情相關班次亦有所調整，也請民眾欲搭車前可先上本公司官網(http://www.sanchung-bus.com.tw)，或下載公路總局iBus App洽詢。