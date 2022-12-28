陽明董鄭貞茂推存在、改變及影響力來因應全球市場變化

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
陽明人齊聚一堂歡度50周年慶。黃淑惠攝
陽明人齊聚一堂歡度50周年慶。黃淑惠攝

陽明海運（2609）今天舉行50周年慶，董事長陽明鄭貞茂會中表示，陽明在全球有240個據點，往來的供應商有1500多家，陽明走過50年經歷各種景氣循環，感謝交通部等各大股東的支持，現在運價雖然快速滑落，陽明未來會推出3大營運策略來因應，分別為存在、改變及影響力。

陽明50周年邀請前陽明董事長黃望修及謝志堅及總經理等退休的陽明人一起回來參加這場盛會。會中鄭貞茂表示，全球海運場變化激烈，陽明未來會推出3大策略來因應，其中，存在是公司長遠發展的最重要原則，必須配合外在環境的變化，陽明在智慧船舶、節能減碳的佈局，公司長期營運必須採取的手段。

因應環境變化，陽明要不斷改變，2050年要達到淨零碳排，這是一個非常大的挑戰，陽明也是國內第一家啟動LNG雙燃料船的業者。

最後是影響力，陽明為全球第九大的海運公司，在全球有一定影響力，未來也要維持，持續推動貨櫃輪運輸更加便捷，研究如何使用更好的減碳減碳新能源及智慧船舶的綜合運用，一定要做到貨暢其流、傳達永續善的力量，同時也期許陽明未來能斑斑滿載。

陽明海運今天舉行50周年慶。黃淑惠攝
陽明海運今天舉行50周年慶。黃淑惠攝
陽明海運今天舉行50周年慶大股東、重要客戶及陽明員工回來一起參加活動。
陽明海運今天舉行50周年慶大股東、重要客戶及陽明員工回來一起參加活動。
董事長陽明鄭貞茂因應市場變動，陽明推出3大營運策略來因應。黃淑惠攝
董事長陽明鄭貞茂因應市場變動，陽明推出3大營運策略來因應。黃淑惠攝

陽明海運 減碳 周年慶

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