先訂車沒有用！LEXUS元旦後多款車型漲價 最高漲40萬元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
2023年1月起LEXUS部分商品建議零售價價格調整。黃淑惠截圖
2023年1月起LEXUS部分商品建議零售價價格調整。黃淑惠截圖

成本攀升壓力爆表，因應全球鋼材、車用晶片與車輛製程各項關鍵原料，日本原廠反映已無法完全吸收多重變數及壓力，LEXUS也宣布就算目前已下訂的車主，若是交付2023年1月1日(含)起生產之車輛全面調漲，除了目前訂單數最大的NX尚與原廠協商中，大部分車款全漲，漲幅平均2%。

LEXUS總代理和泰汽車（2207）宣布，日本原廠反映已無法完全吸收多重變數及壓力，考量到成本居高不下，包括全球鋼材、車用晶片與車輛製程各項關鍵原料及零組件等成本持續上漲，經多次與原廠協商，將調整自2023年1月1日(含)起生產之部分車型建議零售價以反映成本，各車系建議零售價漲價金額從2萬元至40萬元不等，平均漲幅約2%。

其中，目前國內訂單量達1萬多台的NX車型尚與原廠協商中。IS、ES、LS及LC目前已下訂的車主，只要交付的車款是2023年1月1日(含)起生產之車輛全面漲價。

日本

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