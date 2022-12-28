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君悅酒店總座：2023住房率力拼八成、平均房價7500元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
台北君悅總經理陳隆慶。圖/台北君悅提供
台北君悅總經理陳隆慶。圖/台北君悅提供

2022年自第3季下旬疫情逐漸趨緩，台北君悅酒店營收以宴會及餐飲業績拉升最甚顯著。台北君悅總經理陳隆慶表示，酒店團隊歷經兩年半的低迷情勢洗禮，銷售佈局越趨彈性多元、針對家庭、商務人士與寵物房等客層，行銷強調精準分眾。國境開放初期，主攻星馬、港澳及日韓商務客，目標第1季可達成65%以上住房率、平均房價6,500元左右；盼下半年度全球疫情回穩，大型國際展會、獎勵旅遊回歸，帶動全館業績營收，2023全年目標平均房價7,500元、住房率達成75%以上、平均客房收益5,625元。

陳隆慶表示，住房策略初期仍重國內旅遊市場，透過凱悅集團全球會員行銷活動、主題專案推動、旅展銷售房券及旅行社逐步加開旅遊團，致力拉抬住房率，同時維持長住需求旅客市場，以穩固平均房價，館內平均房價截至12月，可望搭乘跨年幾近滿房訂房佳績，突破78%住房率，平均房價每晚上看6,000元。

宴會市場方面，陳隆慶表示，今年將極力穩固經營深獲好評的精品外燴，並維繫各國商會、銀行、藥廠、科技廠等高端產業每年的商務活動；婚宴主力則推出每桌19,999元平日結婚方案，鎖定小資族喜好的中小型派對宴型，從求婚、證婚至蜜月、結婚周年之全包式客製行程。

此襪，「吃到飽餐廳再進化」、「開拓館內贈禮銷售通路」、「強化餐廳招牌菜色」、「私廚宴會」是2023台北君悅餐飲的行銷主力，館內暨今年推出的Le Petit Chef沉浸互動饗宴大獲好評，緊接著欲規畫推出於名設計師Tony Chi季裕堂操刀設計的君寓及The Kitchen場地為亮點，匯集各餐廳招牌名菜舉辦類私廚包場的餐宴活動，趁勝吸引更多新客源；2023餐飲宴會之業績整體目標欲超過疫情前水準，力拼10億以上營收。

看準兔年119個婚宴好日子大多落於平日及農曆7、8月，台北君悅目標欲承接200場以上婚宴，除既有28,800元、32,800元年度方案選擇，日前推出每桌兩萬有找的「愛你久久．戀日嫁期」，希望藉由打造「客製服務」策略，開拓輕齡婚禮業績。

房價 住房率 餐飲業

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