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科技產業園區今年營運成長五大突破

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
加工處處長楊伯耕表示，今年園區營運不畏逆風，成長績效亮眼，迄今公司數、貿易額、營業額、出口數、員工數等數據皆創歷史新高。照片／加工處提供
加工處處長楊伯耕表示，今年園區營運不畏逆風，成長績效亮眼，迄今公司數、貿易額、營業額、出口數、員工數等數據皆創歷史新高。照片／加工處提供

加工出口區管理處（加工處）今(28)日舉行年終記者會，針對各界關注的園區營運績效，加工處處長楊伯耕表示，今年園區營運不畏逆風，成長績效亮眼，迄今公司數、貿易額、營業額、出口數、員工數等數據皆創歷史新高，其中全年營業額將首破5,000億元，未來施政將持續著重空間擴充、廠商輔導、低碳永續等重要工作，全力協助廠商在詭譎的時局中持續獲利，以帶動園區營運再創高峰。

根據加工處統計顯示，今年雖受到戰爭、疫情、通膨、升息等不利因素影響，但因車用、網通、高速運算等產品需求維持高檔，帶動半導體出貨持續成長，讓科技產業園區1-10月維持成長趨勢，目前主要統計數據皆已接近或超越去年水準，全年都可望創下歷史新高。

其中，員工數已達35年新高點，有機會挑戰9萬人的歷史新高，回復70年代傳產外移前的水準。然與園區早期主要提供勞力密集工作不同，目前科技產業園區提供的多屬高科技職缺，對活絡中南部就業繁榮與薪資成長，卓有貢獻。

在營運成長的帶動下，今年科技產業園區還引進多個具指標性的重大投資，包含緯創（3231）集團投資逾百億興建車載及工控面板燈塔工廠、矽品精密投資199億元興建高階封測廠、光寶集團投資逾百億興建高雄研發生活園區及二期營運中心、昇陽半導體投資73億元興建智慧化晶圓再生製程廠等；「前瞻智造基地」也於今年落成啟用，並於一推出就立即滿租，累積投資額高達124億元，展現暢旺的投資動能。

楊處長表示，展望新的一年，全球仍籠罩在景氣衰退的風險下，惟根據預測顯示，半導體產業將在明年下半年回溫，並在113年恢復成長。為因應未來發展局勢，加工處正積極開發新區，並持續強化空間再造及廠商輔導等工作，以全面提升園區競爭力。楊處長特別向業界喊話，歡迎廠商踴躍到公告招商中的屏東園區擴區及高軟園區二期基地投資，提前布局景氣回溫利基，以搶占獲利商機。

半導體 景氣

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