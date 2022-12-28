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生藥股永昕明年恢復營收成長力道

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

生技醫藥股永昕（4726）表示，隨全球疫情趨緩，海外客戶恢復查廠後，預估明年營收成長將可恢復成長二到三成的成長力道。

永昕總經理陳佩君指出，儘管受到疫情影響，但是今年營收不會出現衰退、約與去年持平，但回顧疫情之前的2019~2021年間，每年營收成長力道都有二到三成，因此隨疫情逐漸緩解，海外客戶來台查看廠區並將加入生產，加上既有客戶臨床進度持續推進，將可重拾成長力道，明年有望回到年增二到三成的正常區間。

永昕主要客戶來自日本，累計至今共有18個日本客戶，其中有三分之一的客戶更新增多項產品委託案，除了與韓國眼藥廠商SCD合作開發的黃斑部病變注射生物相似藥Eylea，預計明年上半年申請日本藥證外，大股東日本藥廠JCR明年還會加入兩項新產品。

永昕今年7月底為國際化與未來發展策略，私募引進JCR、持股20.48%成為大股東，陳佩君指出，事實上雙方2020年就展開合作開發藥品，這兩年也完成藥品三批GMP量產確效，近期雙方擴大合作，明年會再承接JCR兩項新開發案。另，永昕昨（28）日召開本年度第一次股東臨時會，進行董事補選，由JCR Pharmaceuticals擔任。

永昕也積極拓展細胞治療領域，今年下半年啟動建置細胞治療先導工廠，預計2024年第三季完工並開始接單生產，該廠將涵蓋幹細胞、免疫細胞、CAR等細胞治療產品的GMP生產。

疫情 日本 股東臨時會

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