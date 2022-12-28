年度豪宅獲利王出爐 這戶增值1.36億 售出等於多賺一棟

台灣房屋集團趨勢中心統計，2022年台北市億元以上豪宅轉手交易前五名，由「台北信義」7樓戶轉手增值約1.36億元奪冠，該戶第一手屋主在2012年預售時以約1.33億元買進，今年3月以2.7億元出售，持有約10年轉手房價可說是翻倍成長。

第二名則由內湖指標宅「長虹天璽」7樓戶拿下，帳面上獲利4220萬元，該戶前一手屋主也是在2012年預售時買進，同樣持有10年後轉手獲利出場；第三名為中正區豪宅「仁愛築綠」2樓戶，帳面上增值4100萬元。

台灣房屋信義101加盟店店東向秦毅表示，台北信義在2012年時完工交屋，許多買家在預售時就買進，不過因受當時政策和景氣影響，預售成交價大多落在每坪90~125萬元上下，但該社區位在信義計畫區內，再加上影視明星、企業家等知名人士入住，打響社區名號，近2年社區成交單價落在172~192萬元上下，創下目前社區轉手「0賠售」的紀錄，可說是相當抗跌保值的社區。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，觀察今年轉手增值的豪宅，都有三個共通點，首先多半都是「預售第一手屋主」，二是「房市低點入市」，三是「中長期持有」超過五年以上。