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今年最賺豪宅「台北信義」奪冠 持有10年增值1.36億元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
台北信義。圖／台灣房屋提供
台北信義。圖／台灣房屋提供

台灣房屋集團趨勢中心統計實價登錄，2022年台北市億元以上的豪宅轉手交易前五名，由「台北信義」7樓戶轉手增值約1.36億元奪冠，該戶第一手屋主在2012年預售時以約1.33億元買進，今年3月以2.7億元出售，持有約10年轉手房價可說是翻倍成長。專家分析，今年轉手增值的豪宅，主要有三大共通點，包括預售第一手屋主、房市低點入市及中長期持有。

統計顯示，第二名由內湖指標宅「長虹天璽」7樓戶拿下，帳面上獲利4220萬元，該戶前一手屋主也是在2012年預售時買進，同樣持有10年後轉手獲利出場；第三名為中正區豪宅「仁愛築綠」2樓戶，帳面上增值4100萬元。

台灣房屋信義101加盟店店東向秦毅表示，「台北信義」在2012年時完工交屋，許多買家在預售時就買進，不過因為受到當時政策和景氣影響，大多數預售成交價落在90~125萬元上下，但該社區因位在信義計畫區內，臨松勇路和信義路五段，再加上不乏影視明星、企業家等知名人士入住，打響社區名號，近2年社區成交單價落在172~192萬元上下，創下目前社區轉手「0賠售」的紀錄，可說是相當抗跌保值的社區。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，觀察今年轉手增值的豪宅，都有三個共通點，首先，多半都是預售第一手屋主，主要是房市多頭時期，預售時取得的價碼，通常都是往後的社區低價，因此早期入手的賺多賠少。

第二是房市低點入市，由於2011年6月奢侈稅開徵，非自用住宅一年內轉手，課徵15%的奢侈稅，同年7月台北市豪宅稅開徵，2012年央行又祭出豪宅限貸令，當時大台北總價8000萬以上的豪宅，貸款上限僅6成，且無寬限期，因此豪宅市場受多重壓力，價量齊減，若富豪選擇危機入市，都有機會低點入手。

第三是中長期持有，且超過五年以上。張旭嵐指出，2012年豪宅受到房市政策抑制，面臨修正後逐步回漲，2016年房地合一稅上路後，市場又再度下修，之後隨著景氣逐漸回溫，2022年升息加平均地權條例政策限制，則再度面臨考驗，幾乎每五年就會有一波修正，不過時間軸來看，房價都是穩定上揚，顯示長期持有者仍能夠維持一定的增值空間。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

豪宅稅 房市 奢侈稅

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