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航空旺季來臨 華航、長榮航春節班班滿

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
圖為航空雙雄示意圖。報系資料照
圖為航空雙雄示意圖。報系資料照

航空業利多紛至沓來，隨著農曆年旅遊旺季，加上政府可能將4,500億元的超徵稅收還稅於民，將有利航空雙雄1月客運業績表現；各國解封效益再加上大陸解除對新冠感染的甲類傳染病防控措施，市場預估長期有利航空業客運復甦。

華航（2610）、長榮航空春節期間機位銷售明顯成長，農曆春節放假期間東北亞主要城市班班滿；另外，在寒假加持，元月的東北亞航線平均訂位率均超過8成，其中北海道、東京、大阪等航線部分日期僅剩下少數機位；至於在東南亞航線方面，峴港、峇里島、宿霧平均訂位率也達八成以上，曼谷最為熱門，訂位率超過九成。

長榮航空在長程航線方面，以歐洲最為熱門，整體訂位率超過8成，分別於10月及11月開航的米蘭及慕尼黑航線，春節期間在團體旅遊方面也都有不錯的表現，其中米蘭的訂位率更已超過九成。

華航也表示，在國境解封等疫情管制措施陸續鬆綁後，旅客訂位明顯成長，長程航線如歐洲法蘭克福、北美洛杉磯及舊金山、澳洲墨爾本都很受歡迎，因年假長達十天，農曆春節部分熱門時段班機都已訂滿，建議旅客仍可錯開尖峰時段出遊，或是利用年後安排假期。

隨著疫情逐漸趨緩，各國陸續開放邊境，客運市場逐步回升，長榮航12月底前每週航班數已逾300班，將近疫情前六成的航班數；預估明年隨著市場增溫，航班數將逐漸恢復至疫情前八成水準，隨著年底跨年假期以及1月下旬的農曆年旅遊旺季，可望挹注長榮航空客運業績。

華航今年分階段增加載客班次密集度，客運營收逐月成長，11月份客運收入較去年同期增加近七倍，其中北美地區舊金山、洛杉磯、安大略及溫哥華增班策略奏效，同時恢復紐約直飛航線，相較前月為成長幅度最多的區域；另東北亞地區也為客收拉升主力。華航樂觀看好客運市場，明年初也將再增班三成，逐步恢復及開闢新航點，強化航網規模，衝刺客運滿足全球回流旅客。

長榮航空 客運 航線

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