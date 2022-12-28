快訊

北市跨年主視覺遭酸爆「適合深蹲市」 蔣萬安回應爭議

NBA／唐西奇60分21籃板大三元 天神降臨隻手逆轉尼克

聽新聞
test
0:00 / 0:00

企業是為了讓社會更好 信義房屋推動社區一家18年

經濟日報／ 記者馬琬淳/台北即時報導
信義房屋社區一家計畫支持的花樹銀行邀請信義房屋同仁復育台灣原生種，同仁皆有感。圖片來源: 信義房屋
信義房屋社區一家計畫支持的花樹銀行邀請信義房屋同仁復育台灣原生種，同仁皆有感。圖片來源: 信義房屋

「企業存在的目的是為了讓社會更好」信義企業集團創辦人周俊吉日前參與天下雜誌「聽天下永續會」podcast專訪提到社區一家計畫18年的點滴日常，不僅支持368鄉鎮社區營造組織茁壯，去年更成立台灣地方創生基金會，1年來已集結140個創生團隊，協助對接資源，並發布地方創生體檢報告，為台灣創生環境診斷痛點、找解方，讓台灣更好。

2004年信義房屋開始社會實驗行動方案「社區一家」計畫，資助民間改造社區，讓家的概念擴及社區，18年來，全台368鄉鎮都來提案，甚至不論國籍，都願意為台灣付出心力。

周俊吉表示，社區一家的點滴日常，獲得同仁高度認同，「每年的永續志工比演唱會門票還難搶」社區一家計畫支持的彰化花樹銀行邀請同仁復育台灣原生種、野放皇蛾，每年的名額有限，只要一開放報名，同仁戰戰兢兢守在電腦前，就怕手速、網速比人慢錯失機會；信義房屋集賢會會長王九思表示，「這是比賺錢更有意義的事情」到偏鄉服務，獲得的心靈富足，讓他可以轉換為工作的正面能量，一起讓台灣這片土地更好。

不僅如此，社區一家計畫也讓客戶很有感，社區一家計畫支持的巫婆媽媽沈采蓉不僅在社區說故事，維繫當地居民情誼，更免費教導有興趣的人如何說故事，去年信義房屋全台30名房仲在線上聽他的說故事技巧，學得心法後，進而在社區服務向客戶小孩說故事，不僅增進親子互動，也從故事中去引導孩子對地球的永續作為，教育從小扎根；過去志工活動也曾帶客戶至雲林古坑國小採橘義賣，不僅幫助當地果農，所得也用於偏鄉教育，信義房屋同仁除了協助採收，更認購橘子給客戶，讓客戶為幫助當地居民盡一份心力。

去年信義房屋40周年創立台灣地方創生基金會，希望在社區一家多年基礎下，為社造組織建立商業模式，為台灣創建一個生生不息的地方創生生態系。

適逢台灣地方創生基金會成立一周年，發表首份地方創生體檢報告，針對全台地創團隊針對組織樣態、服務內容營收、營運願景、疫情挑戰、政府資源五大面向進行調查。

調查發現，超過三分之一的團隊成立時間在5年內，佔受訪團隊的35.1％，成立時間為6-10年，占29.8％，正顯示創生團隊多為新成立組織，而創生團隊不限年輕人參與，負責人65歲以上佔24.2%，以「全齡共創」為特點，

此外，團隊提供的產品與服務前三大排名為「觀光旅遊規劃」、「農產品整合行銷」、「環境教育、友善農業」，多顯現獨特在地性；而在發展痛點上，人才與資金是關乎企業永續發展的兩大關鍵資源，調查中顯示，有7成的創生團隊認為最大的營運困境為「人才不足」，如何留才與吸引人才，也將成為台灣地方創生基金會下一階段的工作重點。

信義房屋表示，去年在疫情嚴峻之際成立台灣地方創生基金會，就是希望與政府資源互補，集結民間關注地方創生的力量，此份報告對政府未來政策發展、了解地創樣貌或是提供地創團隊營運規劃，甚至企業ESG投入策略，都可找到多元解方。

信義房屋 偏鄉教育

延伸閱讀

升息引爆「套路」 專家：北北桃4千社區恐出現價格破壞

綠色大地藝術季在高煉廠登場 歷史記憶翻轉為社發動能

新地主鐵鍊圍欄擋社區出入口 宜蘭縣府、議員今會勘確認違規

影／台中婦中消費詐騙 社區保全神隊友報警阻詐

相關新聞

百萬心臟手術、肝臟腫瘤切除...毛小孩的神醫療！搶8兆元大餅 寵物醫療商機解密

新北市中和的某處，一個藏身舊公寓騎樓的門診櫃台，乍看並不特別顯眼。但再往裡走，挑高兩層樓高的手術室，外科手術醫師、麻醉師、體外循環師組成團隊，正聚精會神治療病患。

「電動、聯網、自駕」發展趨勢下 把握汽車智慧化、電動化商機

在「電動、聯網、自駕」發展趨勢下，智慧車輛成為新興科技的重要舞台，市場潛力可期。工研院「眺望2023產業發展趨勢研討會」中，剖析全球與臺灣車市展望，在電動車銷量持續創高，全球2023年滲透率將突破2成之際，建議業者可善用國內資通訊、電動車供應鏈優勢，把握車輛智慧化、電動化商機，提前布局新興市場。

台塑為何與日超級電腦龍頭牽手、攻量子運算？故事從30年前董座留學荷蘭說起

石化業龍頭台塑公司（1301）的董事長林健男，本月接連兩次現身量子科技的場合。

廢棄塑橡膠變身再生料 綠色化學與農業循環商機

海洋廢棄物衝擊生態、陸上廢棄物污染環境，資源永續、減廢再生是全世界追求環保永續的宗旨之一。

減碳認同度高 從消費行為帶動綠色生活轉型

工研院年度研究專刊IEK Topics，今（2022）年以《樂淨零：綠色生活 你我同行》為題，首度調查國人減碳行為，並歸納出17項成功改變消費行為的永續項目，盼能引導產業與民眾共同實踐低碳轉型，發揮自身影響力早日達成淨零目標。

全球淨零商機 布局綠電節能技術的好時機

美國通過史上最大氣候投資法案，規模高達3,690億美元，將投入綠能、氫能、電池、碳捕捉等綠能科技，購買電動車也能抵稅，希望2030年達成減排40%的目標。工研院「眺望2023產業發展趨勢研討會」中，也從低碳能源、智慧節電、電動車充電三大面向，探討最應用與趨勢，為臺灣業者洞察全球淨零商機，提前布局。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。