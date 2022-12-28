跟著悠陽旅遊 體驗日本三大觀光列車海陸空巡禮

隨著台、日本雙方已宣布在10月開始全面放寬邊境管制及實施防疫新制，終於可以讓等待多時的國人安排出國光旅遊了。根據交通部觀光局最新統計，在邊境解封首月（2022年10月）國人出國人次高達17萬多人，其中以前往日本的有3萬6880人居冠最多，其次是美國，可見日本仍是國人最愛的旅遊聖地。

由悠陽旅遊日本部總括部長村上律子陪同下，一行人經福岡進大阪出班機，一路順遊九州、四國、關西、並結合搭乘極難預約的西鐵「築後廚房」、「伊予灘物語」、「四國千年物語」三台觀光列車，體驗鐵道餐車日式服務以及體驗文化與著名自然景點，感受日本在地的熱情與款待的豐富多元之旅。

西鐵築後觀光餐車THE RAIL KITCHEN CHIKUGO

一上了列車就不禁愛上它!這是日本西鐵公司在2019年推出的全新餐廳列車

「THE RAIL KITCHEN CHIKUGO」列車內備有披薩窯的廚房製作餐點，而列車的內部裝潢來自列車沿線地區的資源，如以八女竹製成的天花板、大川傢俱所製造的餐桌椅，隨處顯現在地藝術氣息。旅客一上車立刻有賓至如歸的感覺，享受迎賓氣泡飲料，接下來妝點的好美的前菜、主餐、好吃又美味。

伊予灘觀光列車

喜歡神隱少女千尋最經典那一幕嗎?就一定要來朝聖搭乘伊予灘觀光列車，中途會在日本最美的「海上列車秘境」「下灘駅」下車，眺望無邊際美麗的落日夕陽。「伊予灘物語，伊予灘ものがたり」也號稱日本最難訂的鐵道列車，這次乘坐的是「道後篇」由八幡浜駅至松山駅。

四國千年物語列車

此行程第三趟列車，列車行經德島縣與香川縣兩縣，隨著沿途行經飽覽日本三大河川吉野川河流穿越山嶺的絕景之外，還有大步危小步危峽谷的風光景緻。不論是餐點設計和引人入勝的食物盒包裝以及車內設計及佈置都非常用心，真的非常感動。尤其是充滿日式風格的車上餐飲以傳統工藝品木雕「遊山箱」，更是讓旅客愛不釋手，甚至連請款單的夾板設計都是木質皮夾板，讓人想買回家收藏呢。

福岡柳川 素有「水都」和「九州威尼斯」美稱。河道總長約470公里

穿著傳統衣飾的船夫興致一來，可是會邊撐嵩而行邊高歌一曲呢，沿河漫遊優哉的欣賞兩岸風情景致。

岡山倉敷美觀地區 獲得獲得米其林2星級評價

漫步在倉敷彷彿置身於浪漫的江戶時代，連時間都慢了下來。

很喜歡這自江戶時代白壁建築與倉敷川沿岸柳木樹交織而成的絕景。更喜歡這裡一間間有格子窗的傳統民宅，現在成為觀光地區，附近更有許多倉敷知名的甜點店，坐下來喝杯咖啡，看著倉敷川才覺得這是人生啊。

兵庫縣姬路城 世界文化遺產

是日本保存最完整城堡，擁有「日本第一名城」美譽，也和熊本城、松本城並列為「日本三大名城」。夕陽下餘暉欣賞姬路城更是個美景 。

書寫山園覺寺素有「西邊的比叡山」之稱