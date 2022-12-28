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出國熱潮延續！避冬攻略首選熱情東南亞

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
菲律賓長灘島推出來回機票，加贈卡利博機場至長灘島飯店來回接送，售價8,888元起。KKday提供
菲律賓長灘島推出來回機票，加贈卡利博機場至長灘島飯店來回接送，售價8,888元起。KKday提供

出國熱潮延續，東南亞旅遊後勢看俏。根據觀光局最新統計，今年11月國人出國突破27萬人次、再創解封後新高，熱門目的地除了日本、美國依序拿下冠亞軍外，泰國、越南也分別位列第三名、第四名，深度旅遊體驗電商平台KKday分享，解封後海外商品較解封前兩個月已成長超過四倍，除了日韓商品持續熱賣外，東南亞因為氣候溫暖、旅費實惠、戶外旅遊資源豐富等，可望成為國人避冬、春節出國的新興旅遊地。

即日起，KKday推出東南亞海島機加酒自由行，包含富國島、峴港、峇里島五日機加酒，每人只要14,900元起；還有河內五日機加酒自由行，不只搭乘星宇航空首航班機，並提供旅客越南觀光落地簽證擔保函批文，每人14,999元起；針對小資族也推出直飛曼谷、富國島、長灘島來回機票只要7,777元起。同步，KKday也精選多樣的東南亞深度旅遊體驗，最低售價只要百元起，對於冬天怕冷的你，到陽光普照的熱帶國家最適合。

盡情享受陽光、沙灘！海島國家自由行峴港、峇里島、富國島14,500元起

KKday分享，選擇海島國家旅遊的旅客，為了能夠盡情放鬆、行程更彈性，都會選擇購買機加酒自由行再搭配當地水上活動、跳島行程、按摩Spa等深度旅遊體驗，針對熱愛自由行的旅客，KKday首推出富國島五日機加酒自由行，搭乘越捷航空直飛免簽證，約3.5小時就能享受到充足的陽光、清澈的海水、溫暖的海風，並搭配入住五星級度假酒店，1/20、1/25年節出發，每人售價29,999元起。

針對越南另一熱門旅遊地峴港，推出買來回機票送一晚住宿，售價14,500元起，以及5日機加酒自由行，入住五星飯店，售價15,999元起。另外，人氣的印尼峇里島也推出5日機加酒自由行，安排入住國際知名連鎖Marriott萬豪集團旗下品牌飯店，售價20,900元起，菲律賓長灘島則有5日機加酒，入住當地度假酒店，售價11,288元起，不管是閨蜜、情侶、小家庭出遊都適合。

寒假出發就買超值機票！曼谷、長灘島、富國島來回機票7,777元起

看好寒假旅遊商機，KKday推出1/13起出發的越南首都河內五日機加酒自由行，搭乘星宇航空（2646）直飛、入住市區飯店，售價14,999元起，且提供旅客越南觀光落地簽證擔保函批文，讓你超值遊越南；另外，針對小資族推出下殺機票優惠，包含曼谷五日來回機票，1月初出發，含20公斤託運行李和網路sim卡，售價7,777元起；菲律賓長灘島則推出來回機票，加贈卡利博機場至長灘島飯店來回接送，售價8,888元起，以及富國島直飛來回機票1/20、1/25出發，售價21,999元起。

同步，KKday推出「東南亞度假精選」，推薦東南亞熱門旅遊地泰國、菲律賓、馬來西亞、新加坡、印尼的特色行程體驗、熱門票券、網卡、交通接駁等商品，最低售價只要百元起，讓你可以輕鬆安排旅遊行程。主打曼谷湄南河晚宴，可乘坐豪華昭披耶公主遊船邊欣賞曼谷夜景，邊享用豐盛的泰式自助晚餐，每人只要785元起；想體驗近期最夯的電影阿凡達的神秘氛圍，絕不可錯過新加坡濱海灣花園的阿凡達體驗，讓你沉浸在潘多拉的奇幻世界中，門票售價1,209元起，天氣冷颼颼就到東南亞度假兼避冬。

人氣印尼峇里島推出五日機加酒自由行，安排入住國際知名連鎖Marriott萬豪集團旗下品牌飯店，售價20,900元起，不管是閨蜜、情侶、小家庭出遊都適合。KKday提供
人氣印尼峇里島推出五日機加酒自由行，安排入住國際知名連鎖Marriott萬豪集團旗下品牌飯店，售價20,900元起，不管是閨蜜、情侶、小家庭出遊都適合。KKday提供
針對小資族推出下殺機票優惠，曼谷5日來回機票，1月初出發，加贈20公斤託運行李和網路sim卡，售價7,777元起。KKday提供
針對小資族推出下殺機票優惠，曼谷5日來回機票，1月初出發，加贈20公斤託運行李和網路sim卡，售價7,777元起。KKday提供
KKday首推出富國島五日機加酒自由行，搭乘越捷航空直飛免簽證，約2.5小時就能享受到充足的陽光、清澈的海水、溫暖的海風，並搭配入住五星級度假酒店。KKday提供
KKday首推出富國島五日機加酒自由行，搭乘越捷航空直飛免簽證，約2.5小時就能享受到充足的陽光、清澈的海水、溫暖的海風，並搭配入住五星級度假酒店。KKday提供

東南亞 自由行 機票

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