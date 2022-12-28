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最貴豪宅陶朱隱園頂樓夜宴 謝金河讚沈慶京：人生永不止息的代表

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

經過漫長的11年，原來的亞太會館地點出現嶄新的陶朱隱園，已經了最後收尾階段，財信傳媒董事長謝金河在臉書上發文表示，近日應邀參加陶朱隱園頂樓餐敘，「從頂樓上望向台北信義區的夜景，這是幅難得的美麗畫面」，謝金河強調，「威京小沈及河南王都是人生永不止息的代表」。

謝金河以「人生的風景」為題發文指出，威京小沈規劃的陶朱隱園終於到了最後收尾階段，小沈邀請老朋友到啟用的陶朱隱園頂樓餐敘，從頂樓上望向台北信義區的夜景，這是幅難得的美麗畫面。

謝金河指出，1947年次的小沈從紡織配額起家，到股市四大天王之一，如今已75高齡，卻花11年，把原來的亞太會館打掉，聘用外國設計師，落實ESG，打造未來超豪宅。這次他請大家吃飯，也請大家來觀看Discovery拍攝的陶朱隱園紀錄片。

謝金河表示，陶朱隱園一個樓層600坪，一坪定價600萬元，要住進去的人，最低消費是18億，「顏炳立說這是藝術品」。

謝金河說當天小沈邀請來的貴賓，還有河南王王任生，1935年生，過幾天要歡度90大壽，河南洛陽出生的王任生14歲來到台灣，從高雄上來，後來讀台東師範，當了老師，廿幾那年，學生家長把經營聖誕燈的工廠盤給他，意外走上人生創業之路。後來他在老家河南經營丹尼斯百貨公司，，搖身一變河南王，登上Fobers全球富豪排行榜的行列。

謝金河表示，「90歲的河南王身體強健，走路不用枴杖，而且可以談笑風生。他在台灣投資的花蓮潔西艾美酒店即將在他90大壽當天開幕，他也將出版自傳，回首一生傳奇的創業路」。

謝金河強調，「小沈及河南王都是人生永不止息的代表」；另外，當天出席的還有前台中市長胡志強，謝金河表示，兩人正好坐在一起，一整晚都在談人生。「我跟胡市長說，當年他為台中市規劃的七期重劃區，如今已成為台中市蛻變的新都心，儘管當年開發的過程有一些雜音，但時間會見證地方首長的眼光，如果當年古根漢美術館也落腳在台中，也許情況會更不一樣」。

「不過，胡市長說，他現在完全回歸家庭，他把所有機會讓給年輕人，身體健康比什麼都重要！這是歷經政治起伏，夫人車禍，他的人生新感受」。

謝金河 陶朱隱園 創業

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