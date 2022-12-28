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雙北還有「1字頭」甜甜價 專家：有機會成為黑馬

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
八里示意圖 記者游智文／攝影
八里示意圖 記者游智文／攝影

近年房價飆漲，住商機構企研室統計，雙北41個行政區中，剩新北市的13個行政區有1字頭大樓、華廈交易，其中1字頭交易量較多的有八里區及淡水區，八里區大樓、華廈今年平均成交單價每坪22.7萬元，且這些成交件數有近三成成交單價在1字頭。

大家房屋企研室副理郎美囡指出，不動產經過多頭市場，連台南市新案開價都在2字頭以上，北市及新北蛋黃區只有特殊交易及地段較偏地下室有1字頭，新北市八里區及淡水區因地理位置或建設尚未完工，房價漲勢溫和，成為相對低價區，吸引預算有限的買方進駐。

觀察雙北今年1至11月住宅大樓及華廈實價交易登錄，僅新北市八里區及淡水區1字頭的大樓、華廈還有破百件交易。

淡水區平均成交單價25.7萬元，1字頭的成交比例僅8.6%，可見淡水區也逐漸成為單價普遍2字頭以上的區域。

郎美囡分析，今年房價並未因市場轉淡而修正，加上央行連續升息拉高貸款負擔，低價區域更顯珍貴，淡海新市鎮原本外圍地帶還有不少1字頭新建案，自淡海輕軌通車後，房價逐漸上揚，淡江大橋跟淡北道路備受期待，不過一再延期讓買方保守觀望，確定可通車後才能見到市場實質反應。

八里區大樓、華廈平均成交單價每坪22.7萬元，1字頭成交筆數占整體大樓、華廈筆數27.9%，在八里買房更有機會找到1字頭大樓。

大家房屋八里台北港加盟店店東魏琬玲表示，八里區1字頭大樓、華廈通常是屋齡25年以上的房子，以中華路二段兩側為多。

她表示，雖然八里有台北港特定區議題，不過話題熱度不如其他區域，房價漲幅緩和，不少買方來自新北市蘆洲、五股及泰山，因這些區域房價漲勢猛，許多換屋族連公寓都難以負擔。

例如在蘆洲購買大樓三房，總價需要1,700至1,800萬元，但在八里可以不用千萬入住大樓，且八里通勤雙北可依靠台64線，未來淡江大橋完工後往淡水休閒更便利，故吸引許多尋找低價位的買方。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨認為，低價區成本低，相較於高價區還有價格空間，如果又有建設話題增加能見度，有機會成為房市黑馬，不過以自住為需求，除了考量預算，以通勤時間換取空間，基本生活機能也要能滿足，避免生活品質被壓縮。

資料來源／住商機構
資料來源／住商機構

八里 房價

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