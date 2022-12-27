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美股三大指數早盤小跌、特斯拉暴跌6% 聖誕漲勢落空

中鋼11月續虧 但法人唱旺明年此時獲利好轉

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

中鋼（2002）公布11月自結稅前純損27.6億元，主要受制高價原料待去化，投顧法人指出，雖然近期鋼價止跌反彈，但大幅上漲機會不大，預期明年鋼鐵業者獲利仍相對偏低，維持中鋼「中立」投資建議。

法人分析，中鋼盤價已止跌反彈，且原料成本可望在第4季達到高峰後開始下降，預期本季應為獲利低點，經過半年的獲利低檔整理後，明年第1季獲利可望開始好轉。

從原物料價格來看，進入12月後，鐵礦砂價格在中國大陸鬆綁封控後，帶動需求可望回升的預期下，由每公噸90至95美元左右反彈上漲，價格一直維持在100至110美元左右整理，原物料價格反彈，順利帶動國際鋼價止跌回升。

中鋼明年元月盤價主要鋼品漲幅落在預期區間新台幣500至1000元下緣，部份鋼品平盤開出，整體漲勢不如預期，法人評估是因目前上游對未來鋼鐵需求仍不敢太過樂觀，中鋼採取穩健策略，避免價格波動過大，影響中下游利潤；但元月盤價上漲相對鐵礦砂漲幅不足，預期2月仍有上漲空間。

產業趨勢來看，法人指出近期中國大陸經濟解封，有利於2023年鋼鐵需求成長，但解封初期與即將來臨的春節人流可能帶動染疫人數上升，影響民眾外出意願及消費信心，預期短期鋼鐵需求仍不會明顯上揚。

長期來看，中國大陸鋼鐵產業產能及耗能龐大，若要達成碳中和目標，鋼鐵生產減少是必然的趨勢，而全球在供應鏈轉移及俄烏戰後帶動的經濟復甦及基建需求將可帶動鋼鐵需求中長期成長。

鋼鐵 中鋼

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