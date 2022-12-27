磐石明年Q2啟動廣效新冠疫苗一／二期試驗 明年底完成

前中研院院長翁啟惠與基因體研究中心研究員馬徹、林國儀等人技轉成立的磐石醫藥生技，今（27）日在國家生技園區舉行啟用典禮，該公司已自中研院授權引進廣效蛋白質新冠疫苗、廣效mRNA新冠疫苗，與廣效流感疫苗，其中第一項產品-廣效新冠疫苗預計明年第2季展開人體一／二期試驗，目標明年底完成。

翁啟惠表示，這是全世界第一家發展「去醣化」廣效新冠疫苗，若第一支新冠疫苗人體臨床試驗證明有效，將有助於未來以「去醣化」疫苗原理，繼續對抗其他病毒，包括HIV、伊波拉、呼吸道病毒等相關疫苗的開發。

磐石醫藥生技去年12月成立，實收資本額3.51億元，目前是由前台大醫院院長李源德擔任董事長，哈佛大學退休教授陳良博擔任美國子公司董事長，並延攬旅美專家李政欣及林一德返台加入團隊。

磐石醫藥生技資深副總李政欣表示，磐石自中研院技轉而來的三大廣效疫苗中，第一支廣效蛋白質新冠疫苗將於明年第2季向美國食品藥物管理局（FDA）申請人體試驗許可（IND），後續也能在台展開人體試驗，並同步進行人體一／二期試驗，估計一期試驗收案約40人，二期試驗收案人數約120人，若一切順利，預計明年底試驗結果就會出爐。

李政欣表示，至於第二支廣效mRNA新冠疫苗，目前仍將確認可協助量產的國內外廠商，第三支新冠流感疫苗則仍在規劃中。

李政欣指出，由於目前的新冠肺炎疫苗都只能防重症及死亡，還無法達到防止感染的效果，磐石的廣效新冠疫苗若要防止感染，未來必須朝鼻噴霧劑形式發展，這也是公司未來下一階段要發展的目標。

翁啟惠表示，當初研發疫苗歷經約一年，這支具有廣效性的疫苗，是藉由病毒必須利用人體醣化機制才能存活的原理，將病毒不會突變之處的醣分子掀開，因此可誘發更強與廣效的免疫反應，且廣效疫苗透過小鼠試驗已證實其效果。

翁啟惠表示，目前新冠病毒已經有近2,000萬個棘突蛋白序列被發現，研究團隊透過AI人工智慧找到其中有12段不會突變，Omicron變異株出現之後發現其中的四段又改變。如果以後其他地方也都改變，那就很難研發廣效疫苗了，而研究團隊的成果，就是找到不會突變的序列，這些不會突變的地方大多被醣分子蓋住，因此要讓免疫系統找到這些序列，就必須掀開這些醣分子，也就是去醣化的技術。

翁啟惠表示，現在所有疫苗設計都沒有考慮醣化，因此不會突變的抗原就不易被免疫系統看見，所以免疫反應較弱，因此對各式各樣的變種病毒效力就較小。沒有被醣分子蓋住的地方幾乎全都突變了，只有被醣蓋住的還沒有突變，那是很重要的問題，只不過因技術的困難，大家都忽略不去探討這問題。