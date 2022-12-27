對戰青埔特區內建案 重劃區外「湖苑」祭2字頭搶客

聖宜醫美集團五年前跨足建築產業成立營造團隊，首發建案是位於桃園青埔地區的「湖苑」，新案是聖宜醫美集團創辦人李宜展與聖岳興業合建案，全案聖岳興業預計可分回55戶銷售；聖岳興業副總卓偉樺指出，「湖苑」是公司首筆代表作，雖然全案不在青埔重劃區內，不過希望以絕版2字頭房價，加上高規格建材回饋客戶，讓自住買方一圓購屋夢。

卓偉樺分析，目前青埔特區內新建案每坪成交價站上4字頭以上，雖然目前房市籠罩在政府打炒房、經濟不佳等氛圍，不過即使政府對《平均地權條例》修法並初審通過，新法規包含對預售市場影響大的禁止預售屋換約，但從線上售屋平台和業界消息來看，目前釋出預售換約案中並沒有看到明顯降價產品，多數要轉手換約案價格還是滿硬的，顯示市場價格尚未放軟。

卓偉樺表示，在新建案市場行情未明顯鬆動下，「湖苑」建案部分戶別打出2字頭，新案每坪推案價為30~32萬元，仍與青埔重劃區內新建案每坪至少有超過10萬元以上的價格落差，加上採高規格建材，如戴雲發Alfe Safe柱中柱耐震系統工法的制震工藝、NASA同等級的通氣防疫系統，以及各項飯店的精品居家配備，獲得不少自住客青睞，目前銷售率接近三成。

總銷七、八億元的「湖苑」位於青埔月山路，為甲種建築用地，規劃32~42坪產品，為地上15樓、地下二樓之住宅大樓，全案已動工、預計2026年完工。