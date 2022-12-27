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燁聯漲不銹鋼價 唐榮28日開盤將跟進

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

國際鎳金屬行情走在上坡路，帶動不銹鋼價格走高，上游廠燁聯調漲明年1月不銹鋼盤價，300系主力產品每公噸漲2500元，唐榮（2035）預定28日開盤將跟進漲勢，相關不銹鋼族群運錩、允強（2034）看旺，投資價值浮現。

法人指出，大陸進一步宣步疫情解封，明年1月8日起入境不必再區隔，對帶動經濟發展有高度助益。大陸是全世界重要的經濟發展引擎，引擎聲大響，為國際經濟打了一劑強心針，用鋼產業受惠。

燁聯表示，2023年1月盤價主要受到國際原料價格大幅走揚，推升鋼廠生產成本，加上市場需求回溫，因此調漲300系不銹鋼產品的內、外銷價格，316L產品附價則採個別議價。其中304不銹鋼產品內銷每公噸調漲2500元，430系漲1500元。

另一家上游廠唐榮預定28天開新盤，可望跟進燁聯漲幅。

不銹鋼 燁聯

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