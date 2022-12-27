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長興材料捐贈高雄六學校助學金 落實教育啟蒙

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
長興志工隊透過魔術表演，啟發學生對科學及材料的興趣。長興材料提供／照
長興志工隊透過魔術表演，啟發學生對科學及材料的興趣。長興材料提供／照

長興材料（1717） 長期關注地方學校資源不足問題，今年捐贈高雄在地學校助學金(共六所學校)，幫助家庭經濟弱勢且無法取得政府補助的學生，並延伸集團社會公益「教育扎根計劃」，透過實驗課程與學童互動，用變魔術的方式傳遞靜電、導電的知識，達到知識科普，教育啟蒙的效果。

長興表示，公司未來將持續推動當地社區的公益活動，熱心參與地方發展的經營，並從自身核心技術能力出發，以簡單有趣的方式將化學材料專業知識帶入生活科學教育中，落實企業社會責任。

長興此次活動除了協助經濟弱勢學童，更藉此延伸集團社會公益「教育扎根計劃」。利用長興本業的技術基礎，設計生動有趣的魔術表演，帶領路竹國小的學童觀察、認識靜電，透過小實驗了解導電的特性，以及防止導電的生活應用，讓學生從生活環境認識化學材料，啟發學生對科學或材料的興趣。

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