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艾美特樂觀看明年營運 董座喊話毛利率優於今年

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

艾美特-KY（1626）今(27)日召開線上法說會，董事長史瑞斌表示，中國大陸放棄清零政策後市場消費可望回穩，雖然中國大陸經濟成長趨緩，但原物料價格除銅材料以外皆趨於穩定，對明年整體業績抱持樂觀特度，可望資金回流，狀況勢必優於今年；另外，他強調，明年重點仍放在產品優化並合理提價，提升毛利率表現，有信心比今年更好。

艾美特明年新品開發將在原有兩季產品的基礎上進行，新研發方向著重在壓縮機應用與個人化的電器，例如移動空調、小冰箱、啤酒機與寵物電器等，除兩季產品外增加不受季節影響的健康類新品，期望在更多元化家電產品的帶動下，減緩淡旺季的營收落差，達成淡季獲利的目標。

外銷方面，除既有的歐美市場外，更在全球最大的跨境電商平台亞馬遜北美站店鋪銷售並新增了墨西哥站店鋪，未來將再繼續與其他更多的跨境電商平台合作，持續推廣自有品牌。

艾美特位於深圳工業區舊廠土地開發案，2016年與深圳市TCL海創谷科技園發展公司簽訂合作協議，舊廠位於中國大陸廣東省深圳市寶安區石岩街道艾美特工業區內，2019如期動土開工，2021年完竣驗收，驗收後TCL遷移補償金約新台幣7.12億已認列於2022年1月財報，建築物面積52,698.73平方米，建成後分配到36,000平方米，初期规劃暫以自用及出租為主。深圳地鐵延長線也在建置中，預計完工後地鐵站會經過。

艾美特累計今年前三季合併營收77.92億元，毛利15.48%，營業損失0.87億元，本期淨利6.21億元，每股純益4.27元，資產負債比率為62.73%。

艾美特 深圳

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