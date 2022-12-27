全新TOYOTA TOWN ACE廂型車 上市記者會預接衝5千台
移動商機需求浮現，明年輕型商用車需求攀升，預估將由今年的2.5萬台提升到3.2萬台，搶攻市場商機，全新TOYOTA TOWN ACE廂型車，今(27)日舉辦上市記者會，TOWN ACE廂型車推出，預計年售目標8千台，目前預接單已達5千台。
最便宜TOYOTA TOWN ACE廂型車汰舊換新2人座手排，不到50萬元就能入門，加上汰舊換新價格為48.9萬元。為了表現超能載的優點，發表會上一台TOWN ACE廂型車，載了14個人出來，發揮強大的商品力。
主要受惠於兩大市場需求，明年輕型商用車的銷售量還會再攀升，首先商用車長期沒有商品，10年以上的高齡車達到13萬台；其次店租成本居高不下，小額創業移動服務需求增加。
各車款未含汰舊換新的售價分別為，2人座手排53.9萬元；5人座手排55.5萬元，5人座自排58.5萬元；5人座自排TSS系統車款售價為61.9萬元。
輕型廂型車總保有台數達16.4萬台，商用車明年會增加7千台，由今年的2.5萬台達到3.2萬台，國產輕型商用車的兩大客群可分為傳統商用，包括運輸食品、運輸為主；其次，乘商雙用，除了商用外，考量到通勤戶外休閒活動。
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