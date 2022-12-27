H Spectrum+平台助力 鴻準孵育生技小金雞

鴻海（2317）集團旗下鴻準（2354）在郭台銘創辦人的領導與資源整合下正式啟動生技產業投資，目前已陸續進行如：國內生物藥CDMO大廠-台康生技（6589）、開發和製造無創治療腦腫瘤的手術機器人公司-ZAP Surgical、美國穿戴式醫療裝置公司-Sotera等投資案。

在生技醫療部分，鴻準聚焦「預防醫學、精準檢測」領域，並針對相關的生醫新創團隊與公司加以輔導，期望藉由郭創辦人的國際資源，並整合鴻準的自有資金、生產能量，協助新創團隊克服瓶頸並加速商轉，為國內生醫新創市場帶來新面貌。

今年，鴻準接手原隸屬於永齡基金會的H.Spectrum，並將其加值為H Spectrum+。今年新增的PLUS象徵不斷精益求精，因此，H Spectrum+除了要選出優秀的新創團隊加以勉勵外，未來也將透過專業的商業運轉思維，從團隊輔導延伸至資金投資，協助所有團隊加速商轉並順利邁向國際。

鴻準投資長洪偉仁表示，過去H.Spectrum是利用創業培訓平台，藉以翻轉年輕人的就業困境、翻轉醫界培育人才的觀念、翻轉各種生醫創業的可能性，以期為生醫產業帶來更多的可能與人才，也成功成為台灣第一個生醫創業加速器；至今已經成功培育超過 80組新創團隊，囊括400位醫師、工程師、設計師等跨領域的生醫人才。

今年，H Spectrum+募集了55組具有潛力的新創團隊進行商業簡報競賽，並從中挑選10組優秀隊伍進行總決賽。27日的Demo Day活動邀請到前工業局長及現任新北市捷運公司董事長吳明機、鴻準董事長呂軍甫、永齡基金會執行長唐季祿、資誠會計榮譽副所長曾惠瑾、以及生技中心副執行長黃千岳擔任評審，而競賽團隊除了進行3分鐘pitch外，現場也擺設展示空間，讓將近百餘位投資界與產業界的朋友近距離與團隊溝通交流。

本次Demo Day由宇心生醫獲「創新技術獎」、上頂醫學影像得「市場潛力獎」、瑞愛生醫拿「ESG創新獎」、捷絡生物科技奪「矚目新秀獎」、巨量移動科技摘「創新商模獎」。

此外，活動重頭戲就是宣布2022年鴻準投資或合作的隊伍，這次獲得鴻準投資的上頂醫學影像以及宇心生醫。上頂醫學影像以超高精度的AI影像解析，精準早期發現腦神經病變，進而治療阿茲罕默症。宇心生醫則因12導層心電圖被鴻準選中，未來可望將醫院的心電圖服務導入家庭，除可節省醫療資源外，更可讓許多人在家就可即時監測心律，預防許多心血管等疾病之發生。

在團隊合作部分，則是與瑞愛生醫簽訂合作意向書；瑞愛生醫透過最新的光學檢測技術將原本昂貴的食安檢測儀器微型化，降為打擊的進入團膳單位以及家庭進行食安檢測如食品添加物，孔雀石綠等，讓大家都能吃得安心。洪偉仁投資長表示，希望藉由鴻準的國內外資源加持，讓這些獲選團隊早日在國際大放異彩，為更多需要治療的病患找到最佳的解決方案。