台灣光罩逆勢追加資本支出 尾牙宣布加發年終獎金

台灣光罩（2338）今（27）日宣布，董事會緊急追加生產設備採購案，儘管各家科技大廠紛紛縮減資本支出，但半導體光罩因新開案量增加，公司逆勢追加資本支出藉此增加產能，以提前取得關鍵設備來打通生產瓶頸，設備預計於明年第1季陸續到廠，上半年約可增加10%產能，法人預期在訂單無虞的情況下，光罩明年營收與獲利將持續創高。

台灣光罩表示，由於公司同仁堅守岡位，努力不懈，使得營收持續成長，為了犒賞員工的辛勞，感謝員工的努力與付出，執行長吳國精於12月26日晚間的尾牙晚會中，開心的宣布加碼半個月年終獎金，並且強調企業除了追求企業獲利外，還要善盡社會責任回饋大眾。

吳國精進一步說，台灣光罩慈善基金將持續投入公益，力行善的循環，發揮愛的影響力，尤其人才更是維持國家生產力與競爭力的重要關鍵，基金會除持續挹注偏鄉與弱勢團體的體適能教學及拔尖獎助金外，亦已在評估公辦民營學校，致力於人才的培育。

總經理陳立惇則說，過去兩年為台灣光罩的豐收年，因半導體景氣熱絡，使得訂單與產能長期處於滿載狀態，而多靠全體員工群策群力，共同努力下，才能不斷的實現目標，未來台灣光罩將持續精進品質與生產效率，成為客戶最依賴的合作夥伴。並落實ESG規範，讓台灣光罩朝向永續經營的百年企業邁進。