光陽集團與仰德集團策略結盟 明年拚2,600座換電站

光陽集團今（27）日宣布Ionex光陽電動車全台換電站第2,000站目標達成，並攜手仰德集團旗下士林電機和新竹物流策略結盟，以綠能作為核心價值，結合雙方的專長與優勢，朝國際綠能電動機車布局，達到強強聯手、共創雙贏的局面。

光陽集團董事長柯勝峯表示，Ionex團隊全力拓展電動機車市場，明年Ionex電動車全台電池交換網絡完成2,600座換電站的目標，2024年更要達到國內第一、全球第一的電動機車品牌。另，光陽集團在換電站的佈建更是不遺餘力，過去兩年來以平均一天建設2.5站的速度，打造全台密度最高的能源網絡。

仰德集團副執行長暨士林電機總經理謝漢章表示，在碳中和及綠能趨勢快速來臨之際，各國政府、企業皆投注心力於綠能產品的發展，近年光陽集團在國內、東南亞(Grab)、美國(哈雷 Livewire)等地區對電動車具策略性及精準的布局，深深感受到柯董事長對綠能事業發展的遠見與企圖心。

iONEX 第2000座換電站選擇坐落於新竹物流，謝漢章指出，新竹物流身為國內最大的物流公司，也將以此為契機，與國內產業龍頭光陽機車合作，期望在節能減碳上能做出貢獻。

士林電機方面，引擎動力車型已是光陽的重要供應夥伴，另外，還要將自主研發的8kW電動車智能動力系統，應用於iONEX S系列車型平台，可為光陽提供最佳的客製化服務。