房市奇景「買氣冷、推案熱」量能直逼2兆元 專家曝原因

今年房市面臨黑天鵝，下半年買氣由熱轉冷，不過建商並未縮手，全年推案量直逼2兆元巨量。據591新建案統計，今年推案量總銷達1.94兆元，年增逾一成，創下歷史新高，包括個案數、戶數均為年增一成，另，全台新建案無論開價、成交價同樣再創新高，目前均價都已抵達5字頭，均年增一成左右。

591新建案分析，今年房市多空拉鋸，市場風向難測，加上此前央行祭出限貸、限期開工等措施，不少已砸下大筆銀彈獵地的建商只能帶著鋼盔向前衝，正好又遇上疫情導致營建成本及房價飛漲，才會形成今年「買氣越冷，推案越熱」的特殊現象。

觀察各縣市，台北市推案總銷達2393億元，年減20%，是七都中唯一衰退的縣市。591新建案指出，由於房價過高，現階段不只大坪數產品買氣腰斬，小宅銷況也開始放緩，因此建商除了去化手中餘屋，也逐漸將重心轉向新北、桃園等地，導致全面量縮。

新北市總銷達4357億元，年增3％，受惠北市買盤外溢，加上重劃區新案挹注，熱度得以維持恆溫，像三重區今年就在「都廳大院」、「冠德心天匯」等百億指標案接棒進場下，案量突破900億元，為各行政區最高。

桃園今年推案悉數上揚，戶數2.7萬更是全台最高，主因除了青埔、小檜溪及A7等一級戰區穩定供給外，建商開始佈局當地蛋白區，像蘆竹今年就在「安美大望」、「築心匯」等指標案進場下，案量一口氣衝到近400億元，首度擠進全台總銷前15大行政區。

新竹縣市，在以東區、竹北市雙箭頭領軍下，無論價量都呈現「沒有最高、只有更高」的狀態。以竹北市來說，不只高鐵及縣治等精華地段案量大爆發，連西側、非都市計畫等地區，也因取得成本較低推案百花齊放。而房價方面，目前當地新建案平均開價和成交價，已雙雙來到歷史新高的4字頭，較去年同期大漲5至6成，狠狠甩開各縣市。

台中今年上半年延續多頭氣勢，不只買氣堅挺，建商也積極加碼進場，除了西屯、北屯等傳統熱區市況熱絡，更一併拉抬太平區等蛋白區起飛；不過隨著下半年利空發酵，加上經濟成長放緩，許多在科技或傳產就業的準買方，都在公司訂單銳減或股價重挫等衝擊下暫緩購屋；此外，部分餘屋過多或房價劇烈漲幅的地區，建商也嗅到風向轉變，推案態度轉趨保守，表現較上半年明顯熄火。

南二都方面，台南今年初因缺工、房價漲幅過大，建商曾一度縮手，導致單季個案數跌幅最高曾來到近3成，不過隨著329延推案及928檔期指標案挹注，最終仍能以量能小跌坐收。

反觀去年總銷衰退最多的高雄市，在建照卡關、疫情延宕等新案陸續回流下，個案數及戶數明顯反彈，像去年總銷僅150億元的左營區，受惠「世紀莊園」、「NeXT21」等指標案進場，一舉催出2倍的年成長，表現不俗。

展望明年，591新建案總編輯李忠哲表示，現階段由於選舉等短期議題消散，建商逐漸恢復正常推案，估計到明年中旬還有一波市場供給釋出。