遠通、遠創善用數位科技 守護老小、聽損等弱勢交通族群

遠通電收與子公司遠創智慧長期響應政府推廣道安公益，今(2022)年除專注於國道收費與智慧停車等便利服務，更持續結合數位科技，與靖娟基金會、壯世代教科文協會等公益團體合作，關懷兒童、高齡者等交通弱勢族群。展望明(2023)年，規畫與聽損輔具業者及社福團體合作，共同提升聽力退化者交通安全，也讓外界更加了解與體會聽損者用路時的特殊需求。

與靖娟基金會合作兒童道安輔助教材 推出首月已有537所學校下載使用

遠通電收與靖娟基金會，連續四年製作與推廣「兒童道安數位輔助教材」影片，今年除因應「停、看、聽、想」新口訣改版低年級「馬路這樣過、安全Ready Go」教材影片，也針對中高年級認識視野死角設計「騎乘注意Go、安全一定夠」同步推廣，教材上線首月，全台已有537所學校下載使用；除了校園推廣，更邀請到知名YouTuber吳鳳拍攝影片，藉由訪問土耳其、宏都拉斯、聖文森等外國友人，介紹自己國家如何推動道安教育，呼籲外界共同重視兒童用路安全。(影片網址：https://youtu.be/gWcKyHgPKz4)

響應政府推動高齡路老師培訓 年度共7位路老師認證 1位獲路老師金質獎

根據統計，今年1-6月全台交通事故死亡人數，65歲以上的長輩就佔了三到四成。面對台灣快速成長的高齡人口、高齡交通事故死傷的持續攀升，遠通電收響應政府號召，與致力於翻轉高齡者印象的壯世代教科文協會合作，招募並培訓高齡路老師；透過他們，不只深入各地鄰里、社區之中進行在地化的宣講，更促使長輩們開始學習利用通訊軟體、社群媒體，向自己的親朋好友分享道安資訊，增加銀髮族社群觸及率，期間不僅協助完成7名路老師的培訓、宣講、認證，其中一位路老師方麗瓊，更是以舉辦24場宣講、共360人次參與的優異表現，從176位路老師中脫穎而出，獲頒 111年度路老師金質獎肯定。

全國首創，企業攜手政府舉辦「國道交通安全嘉年華」響應交通安全月

遠通電收與遠創智慧攜手高公局、公路總局響應全國「交通安全月」，今年也於關西服務區舉辦首屆「國道交通安全嘉年華」，將用路安全宣導場域從市區道路延伸到國道，並特別針對國道服務區內人車交錯、行人穿越路口等問題，透過活動加強宣導，現場不僅邀請到《救援小英雄》波力和安寶與親子同樂，更有許多實景體驗、闖關抽獎，寓教於樂的宣導方式，有助交通安全意識能從小扎根。

擴大守護對象 數位科技提升聽障損者用路安全

大眾普遍了解失去視力會造成安全上的隱憂，往往忽略了失去聽力，也會造成個人安全的盲點，當聽力損失達到一定程度時，不僅無法察覺周遭的車輛、行人的聲音，對警鈴、喇叭鳴聲等關乎生命安全的聲響，都可能無法意識到；遠通電收觀察到了這個現象，因此規劃明年投入聽損者交通需求的推廣，期盼透過與各輔具業者、社福團體的合作，提升聽損者用路安全，同時喚起民眾了解聽損者用路情境，發揮同理心提供正確協助。