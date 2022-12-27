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大陸1月8日起政策鬆綁 華航、長榮航滾動式調整航班

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
中國大陸1月8日起政策鬆綁，華航（2610）、長榮航（2618）視市場需求滾動式調整航班，迎接大陸解封商機。美聯社
中國大陸1月8日起政策鬆綁，華航（2610）、長榮航（2618）視市場需求滾動式調整航班，迎接大陸解封商機。美聯社

中國大陸1/8起政策鬆綁，華航（2610）、長榮航（2618）視市場需求滾動式調整航班，迎接大陸解封商機；受惠於利多消息加持，長榮航、華航喜迎客運旺季，盤中股價飛揚。

針對市場變化，華航表示，兩岸航線目前飛航北京、上海（浦東）、廈門及成都等航點，配合中國大陸放寬防疫措施及因應春節返鄉需求，12 月 16 日起上海浦東飛往桃園航線增為每日一班；桃園飛往浦東航線則從每周四一班，再增加隔周日一個班次，提供每兩周三班的載客服務。北京則是每周一班往返，成都及廈門一周各兩班往返，另有每周一班往返高雄-廈門服務南部鄉親。

目前北京、上海（浦東）、成都返台仍有機位，華航將持續關注邊境管制政策，視市場需求滾動式調整航班，相關航班動態請旅客關注華航網站。

長榮航空指出，長榮/立榮航空目前飛航北京、上海、廈門、成都四個航點，航點及航班數量將依相關主管機關規範及市場需求做滾動式調整。

春節期間機位銷售明顯成長，東北亞航線平均訂位率均超過8成，其中北海道、東京、大阪等航線部分日期僅剩下少數機位；在東南亞航線方面，峴港、峇里島、宿霧平均訂位率也達8成以上，曼谷最為熱門，訂位率超過9成。

在長程航線方面，則以歐洲最為熱門，整體訂位率超過8成，分別於10月及11月開航的米蘭及慕尼黑航線，春節期間在團體旅遊方面也都有不錯的表現，其中米蘭的訂位率更已超過9成。

中國大陸官方昨(26)日深夜11時發布通告，新型冠狀病毒肺炎更名為新型冠狀病毒感染，同時將從2023年1月8日起，解除對新冠肺炎的甲類傳染病防控措施，屆時將取消入境核酸檢測的要求、入境者不用進行集中隔離，也不再判定新冠病毒感染的密切接觸者。

受惠利多消息加持，中國大陸解除對新冠感染的甲類傳染病防控措施，市場預估未來將有利中國大陸人民旅遊，受此激勵，航空雙雄包含華航及長榮航盤中股價飛揚，其中華航股價盤中一度突破20元關卡。

長榮航空 航線 華航

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