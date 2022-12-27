七都最久、最貴、最菜地王曝 專家揭最強製造機
2023年七都「地王」全數出爐！明年七都地王都是衛冕冠軍，其中永豐銀行分行所在的新竹縣地王，公告現值年漲9.1%，漲勢為七都最狂。台北地王101大樓，公告現值每坪約654.9萬元傲視全台，為地王的「王中之王」。
另外新光三越台中中港店，以及桃園區的中正復興路口角地，雙雙榮登七都最「長壽地王」，累計已蟬聯17年；新光三越台南中山店，雖然連6年奪冠，但因連霸年數未滿10年，仍是七都資歷最菜地王。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，摘下地王頭銜的土地，幾乎都是商業用途的角地，商業區因容積率高，開發效益大，因此身價相對亮眼；其中台北、新北、台中、台南及高雄的地王，都有百貨公司進駐，也讓百貨公司成為地王的認證標竿。
台灣房屋彙整七都地王的分布商圈，包括台北、新北、台中與竹縣等四地，都坐落在發展成熟的「中生代重劃區」，使中生代重劃區佔據七都地王榜單的半數席次，可說是最熱門的地王製造機。
陳定中分析，中生代重劃區歷經約20到40年發展，各項機能成熟，加上區段建設多、市容整齊，取代舊市區成為市中心，身價因而高人一等；即便後續有新興重劃區追趕，短時間內仍受限機能不足，無法與中生代重劃區相比，使中生代重劃區長期盤據地王寶座。
觀察七都地王的公告現值調幅，只有台北市與新竹縣，地王的公告現值漲幅，高於縣市整體平均調幅。其中新竹縣地王的公告現值，從每坪約84.5萬元，漲到約92.2萬元，年漲9.1%，漲幅不僅遠勝七都其他地王，更比新竹縣整體平均的2.66%高出一大截。
台灣房屋竹北文化直營店長陳熒竺指出，各地公告現值調漲的原因，多半是受重劃區開發、公共建設到位、工商發展活絡所帶動，新竹縣地王所在的竹北市，近年百貨公司、影城接連營運，生活機能愈來愈完善，加上科技業大舉投資建廠，高科技人才流入，享有高就業、高所得、高消費的三高優勢，因此公告現值調升的幅度為新竹縣之冠，也讓坐落竹北精華區段的地王出現鮮明漲幅。
各都的地王多已蟬聯10年以上，唯獨台南地王的新光三越僅連霸6年。陳定中表示，台南早年鬧區是中西區的中正路商圈，因此中正路、西門路口的角地，曾長期位居地王；不過近年因市中心轉移，中正路商圈漲勢趨緩，在漲幅跟不上其他區段的情況下，舊地王最終於2018年退位，由新光三越台南中山店登上龍頭至今，才使台南地王的資歷略遜其他都會。
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