危機入市？華固建設再下一城 28.2億拿下「北投奇岩都更案」三成持分
華固建設（2548）今（27）日公告以總價28.2億元向正大纖維取得台北市北投區奇岩段五小段525等7筆地號(含舊建物)各30%持分，換算每坪土地成交價為167.47萬元，土地交易單位約為1,683.87億元。
華固建設今年九月中宣布與正大集團開發北投舊廠，其中華固合建分回比例為47~55%，今早公司公告再以28.2億元拿下該案土地、建物持份30%，未來該案分回比重可望將再提高至六成左右。
基地面積高達5,875.15坪的「北投奇岩都更案」，位置鄰近承德路、公館路、北投路；據華固建設先前規劃，全案將打造園區型之智慧綠能頂級商辦，為地上26~28樓、地下四樓之四棟高規格商辦。
華固建設指出，全案還需進行都更，初估相關程序約兩年，最快2024年後才會推出，總案量可望挑戰500億元。
第一太平戴維斯資深協理丁玟甄指出，北投奇岩周邊商辦市場鮮少有全新整棟大樓釋出，在南港商辦行情已上漲一波下，該區在比價效應下，不僅價格將較南港親民，且可望吸引市中心中小企業主或在地科技業買盤出手。
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