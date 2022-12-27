陶朱隱園頂樓夜宴！謝金河讚「威京小沈」：人生永不止息代表

說起台北超級豪宅「陶朱隱園」，特殊外型讓很多人好奇。「陶朱隱園」蓋了11年，還沒正式啟用，已經被《CNN》評選為全球9大新城市地標，《Discovery》頻道甚至還為它拍攝紀錄片《建築巨擘：陶朱隱園》，一探豪宅神秘面貌。

財訊董事長謝金河也在臉書發文，「經過漫長11年的旅程，威京小沈規劃的陶朱隱園終於到了最後收尾階段，小沈邀請了老朋友到啓用的陶朱隱園頂樓餐敍，從頂樓上望向台北信義區的夜景，這是幅難得的美麗畫面。」

謝金河提及當年叱吒風雲的「威京小沈」沈慶京如今已是75高齡，他花了11年時間打掉亞太會館，聘用外國設計師、落實ESG，打造這座未來超豪宅。沈慶京請來一眾好友到「陶朱隱園」餐敘，觀看《Discovery》拍攝的紀錄片。陶朱隱園一個樓層600坪，一坪定價600萬元，要住進去的人，最低消費是18億，「顏炳立說這是藝術品。」

謝金河回憶，當天貴賓冠蓋雲集，有曾登上富比世排行榜的台商「河南王」王任生，他在台投資的花蓮潔西艾美酒店不久將開幕，當天也是他90大壽。「河南王」身強體健，走路不用拄杖，也能談笑風生，不久後還將出版自傳。

謝金河感嘆，「小沈及河南王都是人生永不止息的代表」，當天胡志強也赴宴，且坐在謝金河旁邊。他們聊起胡志強任台中市長時規劃的七期重劃區，如今已成為台中市蛻變的新都心，儘管當年有雜音，但時間也見證地方首長的眼光。如果當年古根漢美術館也落腳在台中，也許情況會更不一樣。

胡志強表示，歷經政治起伏，夫人車禍，胡志強說他現在完全回歸家庭，把機會讓給年輕人，「身體健康比什麼都重要」。

陶朱隱園。記者朱曼寧攝影

謝金河還回想起另一個場景，前幾天政大校友會理監事會議在「銀翼餐廳」吃飯，現任校友會長鄭丁旺校長笑稱「現在最主要工作是接送孫女上下學」。校友會理監事邱進益，吳容明，呂東英，鍾榮吉等，大家都已經80起跳了！白首宮女話當年，鍾榮吉說到當年接替涂德錡當主任，也感嘆「各縣市議會的正，副議長爭奪戰，這個80年代的情節，到今天都沒有改變...」。

網友感嘆，「好一個白首宮女話當年」、「1947出生的小沈飽經風霜，成就他的中興纺織與老戰友都己退出戰場，他存活至今是異數，陶朱隱園應是他人生最後一役。同為1947出生的林懷民、嚴長壽、侯孝賢、蔣勳致力於台灣文化的提升，同年次的曹興誠臨老為台灣生存拚命，人生最美的風景是當台灣的貴人恩人」。