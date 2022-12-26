快訊

爭議連環爆！宋逸民教會曝32字聲明 星教友傾巢力挺：奉獻沒被強迫

為博客來清潔阿姨發聲卻被解除委託 同業為律師抱不平：真的會傷心

總太地產贊助羽球錦標賽 致力推動健康生活

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
總太地產與中華希望羽球協會舉辦「中華希望之總太盃全國羽球錦標賽」。總太地產提供
總太地產與中華希望羽球協會舉辦「中華希望之總太盃全國羽球錦標賽」。總太地產提供

總太地產（3056）長期推廣體育活動，落實健康生活理念，對於羽球項目特別支持，與中華希望羽球協會舉辦的「中華希望之總太盃全國羽球錦標賽」精彩落幕，吸引1,900位選手齊聚一堂，各路好手在中興大學體育館相互切磋，選手每一揮拍都拼勁十足，也展現城市的活力與生命力。

羽球在台灣越趨流行，已然成為新國球運動，根據體委會統計，全台羽球運動人口達300萬人，再加上戴資穎、周天成，及金牌男雙「麟洋配」王齊麟、李洋等羽球好手，屢屢在國際賽事中有精彩表現，更帶動羽球運動發展，台中市羽球愛好者初估也有20萬人左右。

總太地產自2018年第一次舉辦「中華希望之總太盃羽球錦標賽」獲得熱烈迴響，除了去年因疫情嚴峻暫停，改舉辦羽球論壇外，每年都與各路好手一期一會。除了舉辦全國性羽球錦標賽，也長期贊助長安國小羽球隊，支持台中在地羽球發展，鼓勵小小選手們發揮天賦，更有助羽球運動向下推廣、扎根。

總太地產董事長翁毓羚指出，總太成立30週年，企業理念從成立之初的「精雕建築、營造幸福」，進化到「永續城市，健康建築」，更聚焦如何以友善姿態與環境共好。

特別是一場新冠疫情爆發後，全世界都在思考人與人的關係、人與環境的關係，開發商更期待打造健康建築，讓整體環境友善循環。

總太地產副董事長吳舜文表示，約五年前與中華希望羽球協會結緣，攜手推廣羽球運動，然而總太內部也有羽球隊，是公司內最長青的社團，此外還有籃球社、壘球社、登山隊、露營社等，展現總太員工的「好動」與活力。

事實上，總太地產長年推廣運動不遺餘力，透過運動贊助與許多羽球、籃球、桌球等運動球隊結緣，總太也不定期舉辦活動廣邀社區住戶一同參與，期盼能將健康的運動文化自企業延伸至社區，凝聚鄰里向心力。

在建案規劃上，總太地產用心將運動融入社區中，例如北屯區「美樂地」有PU跑道，「總太2020」有泳池、室內羽球場等運動設施。

即將於台中水湳登場的新案「總太兼得」，則在總太地產副董事長吳舜文引進國際WELL健康建築下，可望成為中台灣首發以WELL理念打造的作品，將健康生活理念具體化為建築作品，持續為客戶提供高質感居住品質與服務。

羽球 疫情

延伸閱讀

大陸北京進入重症高峰 向社區衛生中心配送Paxlovid

羽球／GOAT之爭 戴資穎僅次於印尼王蓮香排第二

羽球／戴資穎耶誕打扮 萌翻了！

羽球／找回健康再出賽 王齊麟只剩「心魔」要克服

相關新聞

解密本土最強迴轉壽司 爭鮮創辦人陳津秋充滿藝術魂的餐飲大亨

麥當勞中國股東、私募基金凱雷欲收購台灣最大迴轉壽司爭鮮26%股份，讓這家本土最強迴轉壽司，同時也是海產貿易大亨瞬間成為鎂光燈焦點，也讓創辦人陳津秋家族浮上檯面。

國產署明年推3批地上權案 首批12宗土地、3/27公告

財政部國產署今（26）日表示，明年預計將推出3批國有地招標設定地上權案，預計第一批將推出12宗標的，預計明年3月27日公...

這個產業只有前5%能活下來 顏社專注小眾市場17年 成為金曲獎製造機

一間隱身在咖啡廳裡的小唱片公司，靠著創辦人對音樂的熱情，打造一個又一個金曲歌王，總計四座金曲獎在手，它就是台灣本土饒舌嘻哈音樂廠牌「顏社」。

私法人購屋許可制上路後 豪宅預售屋市場恐有糾紛

平均地權條例上週初審通過後，私法人購屋將採許可制，且未來預售屋禁止換約，雖然政策是打擊投機炒作行為，但近日就有豪宅客詢問...

打房「雙殺」豪宅預售案 房仲：短期買氣將受影響

打炒房意外衝擊豪宅市場，日前《平均地權條例》初審通過，其中，私法人購屋將採許可制，且未來預售不能換約，雖然政策是打擊投機...

大咖買方再出手 寶元開發砸45.9億購入整棟「華固樂富中心」

大咖買方再出手，華固建設（2548）今(26)日公告旗下位於北市北投士林科學園區的「樂富中心頂級商辦」，由寶元開發以總價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。