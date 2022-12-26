總太地產贊助羽球錦標賽 致力推動健康生活

總太地產（3056）長期推廣體育活動，落實健康生活理念，對於羽球項目特別支持，與中華希望羽球協會舉辦的「中華希望之總太盃全國羽球錦標賽」精彩落幕，吸引1,900位選手齊聚一堂，各路好手在中興大學體育館相互切磋，選手每一揮拍都拼勁十足，也展現城市的活力與生命力。

羽球在台灣越趨流行，已然成為新國球運動，根據體委會統計，全台羽球運動人口達300萬人，再加上戴資穎、周天成，及金牌男雙「麟洋配」王齊麟、李洋等羽球好手，屢屢在國際賽事中有精彩表現，更帶動羽球運動發展，台中市羽球愛好者初估也有20萬人左右。

總太地產自2018年第一次舉辦「中華希望之總太盃羽球錦標賽」獲得熱烈迴響，除了去年因疫情嚴峻暫停，改舉辦羽球論壇外，每年都與各路好手一期一會。除了舉辦全國性羽球錦標賽，也長期贊助長安國小羽球隊，支持台中在地羽球發展，鼓勵小小選手們發揮天賦，更有助羽球運動向下推廣、扎根。

總太地產董事長翁毓羚指出，總太成立30週年，企業理念從成立之初的「精雕建築、營造幸福」，進化到「永續城市，健康建築」，更聚焦如何以友善姿態與環境共好。

特別是一場新冠疫情爆發後，全世界都在思考人與人的關係、人與環境的關係，開發商更期待打造健康建築，讓整體環境友善循環。

總太地產副董事長吳舜文表示，約五年前與中華希望羽球協會結緣，攜手推廣羽球運動，然而總太內部也有羽球隊，是公司內最長青的社團，此外還有籃球社、壘球社、登山隊、露營社等，展現總太員工的「好動」與活力。

事實上，總太地產長年推廣運動不遺餘力，透過運動贊助與許多羽球、籃球、桌球等運動球隊結緣，總太也不定期舉辦活動廣邀社區住戶一同參與，期盼能將健康的運動文化自企業延伸至社區，凝聚鄰里向心力。

在建案規劃上，總太地產用心將運動融入社區中，例如北屯區「美樂地」有PU跑道，「總太2020」有泳池、室內羽球場等運動設施。

即將於台中水湳登場的新案「總太兼得」，則在總太地產副董事長吳舜文引進國際WELL健康建築下，可望成為中台灣首發以WELL理念打造的作品，將健康生活理念具體化為建築作品，持續為客戶提供高質感居住品質與服務。