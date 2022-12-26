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明年首批國有地上權3月公告 中南部再釋大面積商業地

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
明年首批國有地上權將於3月公告，中南部再釋大面積商業土地。本報資料照片
明年首批國有地上權將於3月公告，中南部再釋大面積商業土地。本報資料照片

財政部國產署今（26）日表示，明年共規畫三批國有地上權招標，第一批預計在3月27日公告，暫定釋出12宗土地，其中位於台南東區商業區土地逾1公頃，最受矚目；另外近年標脫成績亮眼的台中干城重劃區，也將再釋出逾千坪商業區土地，列在明年首批標的。

國產署表示，明年三批地上權初步規畫在3月27日、6月19日、9月11日公告，分別在5月8日、8月7日、10月30日開標。

國產署副署長李政宗表示，目前各分署盤點合適標的，首批初步匡列12宗土地，包含北區四宗、中區三宗、南區五宗，12宗當中有七宗為首度列標。

北區方面，包含台北市中山區、中正區各一宗，新北市林口區、新店區各一宗，四宗標的皆為住宅區土地。

中區方面，台中干城重劃區再推千坪商業區土地；另外在西屯區則釋出兩宗住宅區土地。

南區則包括台南東區商業區土地，面積超過1公頃；高雄市左營區土地為住宅區，面積約1,300坪，是首批土地中面積最大的住宅土地；高雄岡山也有一處住宅區土地列標；另外屏東東港則有一處工業區土地；澎湖馬公則釋出一處商業區土地。

李政宗表示，國產署預計明年2月會召開第一批地上權審議小組會議，屆時確切標的及權利金底價才會正式拍板。

國產署 地上權 重劃區

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