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國泰世華明誠分行 遷址鼓山美術館商圈

經濟日報／ 記者陳怡慈/即時報導
國泰世華銀行總經理李偉正(前排右四)，率領相關主管剪綵開幕。國泰世華銀行/提供
國泰世華銀行總經理李偉正(前排右四)，率領相關主管剪綵開幕。國泰世華銀行/提供

國泰世華第一家太陽能分行，明誠分行，今(26)日由高雄凹子底商圈遷址至明誠四路美術館特區內，以嶄新樣貌擴大營業。新址地點近七賢國中、中山國小及婦幼醫院，為兼具藝術、教育與醫學機能的多元生活圈，且距舊址僅約850公尺，方便持續服務原有客戶。

除了內部的全新裝潢，行舍外還有充滿綠色植被的停車場與庭園，讓客戶能更安心從容的洽辦業務，享受更優質、舒適的金融服務環境。

本次遷址後因行舍限制未能再架設太陽能板，但國泰世華推動節能減碳不遺餘力，在建物選擇與行舍裝潢規劃時，仍落實永續精神。包含分行外牆採用隔熱塗料以減低行舍對空調依賴、以及設計空調廢水回收澆灌戶外景觀植栽，在減低用水的同時，亦維持植栽養護。

國泰世華銀行總經理李偉正表示，國泰世華不僅以客戶需求為考量，持續優化與創新，更致力發揚永續精神，兼顧企業、社會與環境的永續發展，規劃行舍環境時將環境保護與永續發展納入設計考量。

此次喬遷的明誠分行，裝潢設計時即以ESG永續建築做為期許，未來國泰世華也將持續從多元面向發揮永續精神，迎向永續發展新視野。

優化實體分行硬體設施的同時，國泰世華銀行亦持續升級數位及自動化服務，確保客戶能有更流暢的使用體驗，減少臨櫃等候及業務處理時間，讓專業團隊有更充裕的時間提供多元諮詢服務，協助客戶即時掌握市場脈動，進行最佳資產配置，創造個人極大化投資效益。

國泰世華銀行提供24小時自動化服務區、CUBE App、證券帳戶申辦與智能投資等多項數位／線上金融服務，民眾可善加利用。

國泰世華

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