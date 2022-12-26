國產署明年推3批地上權案 首批12宗土地、3/27公告

財政部國產署今（26）日表示，明年預計將推出3批國有地招標設定地上權案，預計第一批將推出12宗標的，預計明年3月27日公告、5月8日開標，其中7案為首次列標，以台南市東區案面積最大；至於受矚目的台中干城重劃區商業區土地，也會再次列標。

國產署副署長李政宗指出，明年預計將推出3批地上權案，首批預計將推出12宗標的，暫定3月27日公告，12宗標的包括8宗住宅區土地、商業區3宗，以及1宗工業區，待國產署召開地上權審議小組，屆時標的及權利金底價就會正式定案、對外公布。至於第2批地上權案，李政宗指出，暫定6月19日公告、8月7日開標；第3批9月11日公告、10月30日開標。

李政宗指出，明年首批以南區推出5宗最多，包含高雄市左營區、高雄市岡山區、台南市東區、屏東縣東港鎮與澎湖縣馬公市；其次為北區推出4宗最多，為台北市中山區、中正區，以及新北市林口區、新店區住宅區土地；中區則有3宗，包括台中市干城重劃區商業區土地，及西屯區2宗。

他進一步指出，此次有7案為首次列標，包括台北市中山、中正區、高雄市左營、岡山區、台南市東區、屏東縣東港鎮、新北市新店區。其中，台南市東區為商業區土地，面積達1.26公頃，為明年首批面積最大標的；至於雙北市4宗住宅區土地，位處精華區土地，依過往開標經驗，應為順利標脫。

另，鄰近台北市大巨蛋的國產署原址改建案（即仁愛段基地），過去列標多次均流標，中長程計畫已經報院，預計最快明年4月左右再次公告招標。