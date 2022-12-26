正職33K起！挑戰年薪破百萬 王品調薪再招500人

喜迎解封商機，2023年在台灣目標新增50家店，第1季釋出500名正職職缺，其中以鍋類及鐵板燒品牌為主，鍋物品牌全年預計招募170名儲備店長、主廚及內外場儲備幹部，起薪4萬元起，培訓12個月、通過考核，有機會挑戰一年加薪一萬，月薪資突破6萬元。

王品（2727）集團下半年營收連5個月正成長，11月營收更首破12億元大關，屢傳捷報的關鍵，在於優秀的同仁做後盾。董事長陳正輝在疫情期間堅持不裁員，2023年更將「人才」做為集團發展重要策略，祭出更具競爭力的薪資招募人才，計時人員調薪包含全勤最低190元起，正職起薪含全勤調升為33,000元起，每月除了底薪還有獎金，搭配「一年最多調薪三次」新制，晉升調薪、3月績效調薪、9月的年中調薪，有機會挑戰年薪百萬。

2023年，王品集團的計時人員調幅5%-12%，時薪含全勤津貼最低190元起，各品牌可依區域行情、品牌屬性向上調整，如「The Wang」鎖定專業餐飲人才，時薪含全勤210元起跳，若通過侍肉、侍酒、管家等5項技能考核，最高時薪上看235元。鍋物品牌青花驕、和牛涮、尬鍋，加全勤獎金、夜間津貼，時薪最高可領240元。

正職底薪加全勤調升至33K起，門店同仁每月還有「門店達成獎金」的分紅。基本月薪、每月門店達成獎金、年終獎金、特別獎金相加，年薪破百萬的店長、主廚比比皆是。2022年王品集團的主廚年平均4.7個月獎金，加上年終及特別獎金，最多領到29個月薪資。店長全年平均可達到5.8個月獎金，有店長最高領到24個月，加計薪資等於年薪36個月，年薪逼近200萬元。

王品集團因應多品牌展店需求，2023年在台灣目標新增50家店，第一季釋出500名正職職缺，其中以鍋類及鐵板燒品牌為主，鍋物品牌全年預計招募170名儲備店長、主廚及內外場儲備幹部，起薪4萬元起，培訓12個月、通過考核，有機會挑戰一年加薪一萬，月薪資突破6萬。鐵板燒品牌開出儲備主廚及鐵板燒師傅等160名職缺，歷經一年半培訓、考核通過，月薪上看6.5萬，希望招攬有經驗的店長及餐飲業幹部加入王品集團。

完善的培訓機制、優於業界平均的薪酬獎金制，王品集團致力打造良好的工作環境，以連鎖業奧斯卡「傑出店長選拔」為例，過去23年，王品集團囊括38個獎座，是餐飲業的最大贏家，2022年共11位店長獲獎，其中「藝奇」店經理劉宜芳及「石二鍋」店經理胡益銓突破重圍，當選傑出店長。劉宜芳大學畢業後，就加入王品集團，2020年晉升店經理，她認為在王品只要努力付出，都有回報，充分培訓、完善的薪獎激勵、透明的升遷制度，讓她願意一待就是11年，也如願抱回生涯最高榮譽。