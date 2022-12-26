自煮零失敗 全家推時短料理「Fami煮煮」下廚懶人包

全家（5903）今（26）日宣布，推全新品牌「Fami煮煮」搶攻「時短料理」，成為全台首家進軍「下廚懶人包」市場的零售業者，預估一年可創上億元營收。

另外，薛東都今出席「Fami煮煮」品牌發布記者會，會後被問及股權變動一事，他僅說不清楚此事，他們僅被告知外部股東有變動而已。

全家會長潘進丁難得現身，他表示，疫情雖趨緩，但大家在家用餐機率變高，因此推「Fami煮煮」，食材都已預先切洗處理，透過精算過的食材份量及調味比例，平均10分鐘就可上桌。

潘進丁表示，他去海外考察，「下廚懶人包（Meal Kits）」的新型態自煮模式，在2017年前後的歐美日興起熱潮，也成為普遍性商業模式，大家用餐習慣，晚餐外食比例較低，疫情趨緩後，大家仍對於在家用餐機率變高。

由於大家常在家用餐，晚上又沒太多時間備料烹飪，為此全家推出「Fami煮煮」，年齡層聚焦在30-40歲，有小孩又忙碌的雙薪家庭，而且希望食材新鮮且有變化，還能快速完成一餐的消費者。

全家「Fami煮煮」以零備料、不動刀、免砧板概念，主打全新時短料理品牌，包含肉類、海鮮與特色料理、蔬菜、主食及湯品等近百道料理，價格帶為88元至298元不等。不同於傳統調理包，新鮮食材已預先切洗處理，精算食材份量及調味比例，輔以圖文食譜卡，平均10分鐘、三步驟即可上桌零失誤。

薛東都說，著眼國人晚餐內食及居家自煮需求上揚，疫情也加速宅在家的時間，疫情趨緩後，消費者現在在家時間比疫情前多一個小時，因此今年推出販售生鮮的超市店中店「FamiSuper」，消費者可至店中購買生鮮，直接回家煮，預計明年將開出100家超市店中店。

至於如何與全家原有的食品品牌「媽媽煮藝」區隔，全家表示，「媽媽煮藝」為冷凍食品，搶的是「剪刀料理商機」，也就是剪刀剪開覆熱即可上桌；「Fami煮煮」則是冷凍食品，食材更為新鮮，相信可受到喜歡料理，但不願花太多時間的消費者青睞。