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寶晶能源嘉義大林案場併網完成 營農型光電拔頭籌

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
寶晶能源嘉義大林案場。寶晶能源／提供
寶晶能源嘉義大林案場。寶晶能源／提供

寶晶能源位於嘉義大林建置的營農型案場已於12月26日併網完成，成為台灣第一座營農型光電廠，更為寶晶能源邁向台灣農電共生領頭羊奠定基礎。

寶晶能源旗下寶糖能源，於去年參與台糖「曙光計劃」，將台糖位在嘉義大林的閒置土地活化再利用，作為農電共生的示範案場之用。寶糖能源取得近兩公頃土地，以建蔽率不到四成的方式，建置約1.1MW光電容量，並將在光電板下，以有機方式栽種大黃瓜與南瓜等糧食作物，是一座貨真價實的「農電共生」案場。

鑒於日本營農共生案場的成功經驗，寶晶能源特別邀請日本知名的營農案場專家MYFARM來擔任該案場的顧問。為求土地面積可以獲得百分百的日照，從案場光電板的間隔距離、基樁高度與動線等，都精密規劃設計，期能讓種植的農作物得到充足的陽光。

該區域原是台糖舊大林糖廠，屬工業用地，過去台糖曾經嘗試種過地瓜，但收成不佳。經過寶晶旗下寶農的農耕團隊與當地農業專家研究分析後，發現該區土質較硬、內藏頗多砂石塊，土壤貧瘠，不適合直接栽種，因此，決定先以爬藤作物為首批耕作的重心，並同時整地、養地，以重建該區地利。

寶晶能源董事長蔡佳晋指出，2023年是營農光電元年，日本是世界營農光電的典範，台灣的日照比日本佳，日本可以成功，台灣也一定能成功。

嘉義大林案場是寶晶能源農電共生的實驗案場，未來將與嘉義附近的大專院校進行產學合作，培養在地青農、鼓勵青年回鄉，並推展農食教育，破除光電不與農爭地的形象，讓光電結合農業，成為真正的「地方創生」推手。

光電 日本 台糖

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