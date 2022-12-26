私法人購屋許可制上路後 豪宅預售屋市場恐有糾紛
平均地權條例上週初審通過後，私法人購屋將採許可制，且未來預售屋禁止換約，雖然政策是打擊投機炒作行為，但近日就有豪宅客詢問房仲，已用公司名義買了預售豪宅案，如果蓋好時不能登記公司名下，新制上路後又不能換約，那建商是否應該解約退錢給客戶？
因此，該政策對於豪宅預售案形同雙殺，建商恐怕也得擔心交屋時衍生出的相關問題。
信義房屋專案經理曾敬德表示，雖然私法人購屋採取許可制，現在修法也才一讀通過，三讀過後怎麼執行或認定可能都還有解釋空間，不過對於豪宅客一間上億房子的交易，總是不希望交易過程中間有不確定性，不僅是短期內豪宅買氣可能受到影響，已經用公司名義購置豪宅預售案的買方，恐怕也是對政策感到憂心。
官方修正條文說明，經統計私法人近三年（2019~2021年）購買住宅數分別為10,219戶、15,693戶、17,779戶，數量明顯逐漸增加。
根據官方懶人包資料說明，新制規定私法人購屋採許可制，用途限員工宿舍、長期出租經營、都更危老重建等項目，取得許可完成移轉登記後，屆滿5年方得再移轉，還要檢具使用計畫等文件。
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